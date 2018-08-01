Минобороны России может купить 14 самолетов-заправщиков Ил-78М-90А

Ульяновск, 1 августа. Минобороны России может заключить контракт на поставку не менее 14 самолетов-заправщиков Ил-78М-90А до 2027 года, заявил замглавы ведомства Алексей Криворучко.

Представитель руководства Минобороны РФ побывал на предприятии в Ульяновске «Авиастар-СП» и ознакомился с подготовкой к испытаниям топливозаправщика Ил-78М-90А. По его словам, ведомство может купить 14 таких самолетов до 2027 года. Военный не исключил, что эта цифра может измениться.

Алексей Криворучко добавил, что в Москве ожидают положительных результатов после госиспытаний опытного образца перспективного самолета. Испытания начнутся в 2018 году.

Инженеры планируют, что Ил-78М-90А может дозаправлять два самолета фронтовой авиации. При наземном использовании возможна заправка четырех воздушных средств. Известно, что эта модель может перевозить грузы как военно-транспортный самолет. Его можно переоборудовать прямо на аэродроме и даже установить апарат для тушения пожара.