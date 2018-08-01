Меню
Общество
Минобороны России может купить 14 самолетов-заправщиков Ил-78М-90А
Новости Сирии
Сирия: более 300 административных зданий восстановлено на территории республики
Следующая новость
Загрузка...

    Минобороны России может купить 14 самолетов-заправщиков Ил-78М-90А

    248

    Минобороны России может купить 14 самолетов-заправщиков Ил-78М-90А

    Ульяновск, 1 августа. Минобороны России может заключить контракт на поставку не менее 14 самолетов-заправщиков Ил-78М-90А до 2027 года, заявил замглавы ведомства Алексей Криворучко.

    Представитель руководства Минобороны РФ побывал на предприятии в Ульяновске «Авиастар-СП» и ознакомился с подготовкой к испытаниям топливозаправщика Ил-78М-90А. По его словам, ведомство может купить 14 таких самолетов до 2027 года. Военный не исключил, что эта цифра может измениться. 

    Алексей Криворучко добавил, что в Москве ожидают положительных результатов после госиспытаний опытного образца перспективного самолета. Испытания начнутся в 2018 году.

    Инженеры планируют, что Ил-78М-90А может дозаправлять два самолета фронтовой авиации. При наземном использовании возможна заправка четырех воздушных средств. Известно, что эта модель может перевозить грузы как военно-транспортный самолет. Его можно переоборудовать прямо на аэродроме и даже установить апарат для тушения пожара.

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.