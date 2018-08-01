Медики с сирийским опытом приняли участие в конкурсе Армейских международных игр

Москва, 1 августа. В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что большая часть медиков, которые задействованы в конкурсе «Десантный взвод» Армейских международных игр, участвовала в гуманитарных операциях в Сирийской Арабской Республике.

Как говорится в сообщении, опыт работы в боевых условиях имеют более 90% медицинского персонала Псковского соединения ВДВ, задействованного для обеспечения международного этапа конкурса «Десантный взвод».

Псковские медики развернули мобильные полевые медицинские пункты на четырех полигонах дивизии в местах проведения основных этапов конкурса. В них можно своевременно оказывать неотложную медицинскую помощь, а также проводить несложные операции в полевых условиях, потому как данные медпункты оснащены современным реанимационным оборудованием.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что российские военные медики оказали помощь более 40 тысячам мирных жителей Сирии, из которых четыре тысячи детей.