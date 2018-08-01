ОБСЕ отреагировала на убийство российских журналистов в ЦАР

Вена, 1 августа. Официальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что «опечален и шокирован» в связи с убийством российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР).

Политик принес свои соболезнования семьям и коллегам погибших в социальной сети Twitter.

«Глубоко опечален и шокирован в связи с убийством российских журналистов, оператора Кирилла Радченко, режиссера-документалиста Александра Расторгуева и военного корреспондента Орхана Джемаля, в ЦАР», — написал он.

Напомним, в ЦАР погибли три человека, имевшие при себе только журналистские документы на упомянутые ранее имена. По информации российского внешнеполитического ведомства, тела погибших журналистов доставили в Банги. СК России возбудил уголовное дело по статье «убийство» по факту произошедшего.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова возмутилась «околесицей относительно «расследований» о присутствии российских инструкторов» и предложила журналистам и блогерам первым делом изучить сайт МИД РФ, а потом уже начинать «увеселительно-развлекательные программы и писать чудовищно непрофессиональные посты».