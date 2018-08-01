День ВДВ: когда отмечается, история и традиции, купание в фонтанах, как Украину лишили праздника

В начале августа в нашей стране отмечается один из самых известных профессиональных военных праздников — День Воздушно-десантных войск Российской Федерации (День ВДВ, или День десантника). Праздник популярен на всем пространстве бывшего СССР, вот только Украина решила отказаться от чествования своих десантников одновременно с Россией и даже лишила этот род войск знаменитых голубых беретов.

Когда в России отмечается День десантника в 2018 году

День Воздушно-десантных войск в России и почти во всех бывших советских республиках всегда отмечается 2 августа. Это связано и с историческими фактами (первым в СССР десантированием на парашютах), и с тем, что 2 августа православные чтят память пророка Ильи (Ильин день). Святой Илья считается покровителем «крылатой пехоты», как иногда называют ВДВ.

О том, как православные христиане отмечают Ильин день, читайте в материале Федерального агентства новостей.

История российских Воздушно-десантных войск

Днем рождения отечественных воздушно-десантных войск считается 2 августа 1930 года, когда во время учений под Воронежем было проведено первое в СССР десантирование на парашютах.

Десантники героически проявили себя и в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенные годы. ВДВ СССР, а затем ВДВ России принимали участие во всех военных операциях и локальных конфликтах, в которых участвовала российская армия.

Десантные войска навсегда связаны с их фактическим создателем в их современном виде и первым командиром — легендарным генералом, Героем Советского Союза Василием Маргеловым. Он командовал Воздушно-десантными войсками более четверти века, поэтому ВДВ до сих пор называют «Войсками дяди Васи».

День ВДВ: молебен и купание в фонтанах

День Воздушно-десантных войск всегда отмечается достаточно широко и даже бурно, хотя в последние годы десантную вольницу несколько удалось призвать к порядку.

Праздник начинается с молебна в честь пророка Ильи, а затем продолжается на улицах и в парках городов. Сначала проходит официальная часть — с показательными выступлениями военнослужащих и другими мероприятиями. Затем начинается народная часть праздника, в которой массово принимают участие бывшие военнослужащие ВДВ. Традиционным для этого дня считается купание в фонтанах и другие не всегда цивилизованные забавы.

Впрочем, времена, когда в день гуляний «десантуры» жители старались сбежать из города, чтобы, как говорится, не попасть под раздачу, давно в прошлом. И праздник проходит более цивилизованно, и правоохранители следят, чтобы порядок не нарушался, допуская, впрочем, некоторые послабления для обладателей голубых беретов.

В последние годы День ВДВ проходит весело и шумно, но без серьезных инцидентов.

Как Украину лишили Дня ВДВ

Увы, Украина официально отказалась отмечать День десантника по советским традициям. Теперь там свой праздник, который отличается даже по называнию. Дело в том, что президент Украины Петр Порошенко не только переименовал этот род войск, но и перенес празднование на глубокую осень. Кроме того, у украинских десантников отобрали традиционные голубые береты — теперь им предписано носить боровые головные уборы.

Вместо Дня ВДВ на Украине появился День высокомобильных десантных войск, который отмечается 21 ноября (в день памяти архангела Михаила). Кроме того, своим указом Порошенко переименовал украинские воздушно-десантные войска. Теперь они называются десантно-штурмовые войска Украины.

По мнению председателя исполкома Всероссийской общественной организации «Союз десантников России» Валерия Юрьева, у нынешних киевских властей не получится вытравить из украинских десантников их советское прошлое.

«В их душах, в их памяти верность нашему общему прошлому останется навсегда», — отметил Юрьев в комментарии Федеральному агентству новостей.

По мнению главы Союза десантников России, не приживутся у украинских десантников и боровые береты, заменившие традиционные голубые. Многие украинцы, служившие в ВДВ еще в советские времена, считают сегодняшние киевские нововведения просто оскорбительными.