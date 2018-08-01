В Швеции из собора похитили королевские регалии

Москва, 1 августа. В Швеции из собора города Стренгнес, расположенного недалеко от Стокгольма, неизвестные похитили королевские регалии XVII века.

Инцидент произошел во вторник в середине дня. В соборе в Стренгнесе похоронены король Карл IX и его супруга Кристина, в нем же под сигнализацией хранились и похоронные регалии монархов — две короны и держава.

По словам очевидцев, регалии похитили двое мужчин, которые затем скрылись с места преступления на моторной лодке, передает «Комсомольская правда». В настоящее время шведская полиция ищет грабителей «на земле, в воде и в воздухе». Как отмечают правоохранители, воры могли отправиться в Кепинг или Арбогу на запад или в Вестерос, Эскилстуну или Стокгольм на восток.

Två kungliga kronor och ett riksäpple har stulits från Strängnäs domkyrka. Enligt polisen är det delar av Karl IX och hans hustru Kristinas begravningsregalier från 1611 som stulits.https://t.co/pX2zv78ks9#svkrim #svhist pic.twitter.com/dtndgwGKdr — Svensk Historia (@svenskhistoria) August 1, 2018

Полицейские вели поиски преступников всю ночь, однако пока обнаружить похитителей не удалось. Фотография украденных регалий была размещена в Сети. Предполагается, что это помешает преступникам сбыть похищенное с рук. Также ценности объявлены в розыск через систему Интерпола.