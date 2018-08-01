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В Швеции из собора похитили королевские регалии
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    В Швеции из собора похитили королевские регалии

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    В Швеции из собора похитили королевские регалии

    Москва, 1 августа. В Швеции из собора города Стренгнес, расположенного недалеко от Стокгольма, неизвестные похитили королевские регалии XVII века.

    Инцидент произошел во вторник в середине дня. В соборе в Стренгнесе похоронены король Карл IX и его супруга Кристина, в нем же под сигнализацией хранились и похоронные регалии монархов — две короны и держава.

    По словам очевидцев, регалии похитили двое мужчин, которые затем скрылись с места преступления на моторной лодке, передает «Комсомольская правда». В настоящее время шведская полиция ищет грабителей «на земле, в воде и в воздухе». Как отмечают правоохранители, воры могли отправиться в Кепинг или Арбогу на запад или в Вестерос, Эскилстуну или Стокгольм на восток.

    Полицейские вели поиски преступников всю ночь, однако пока обнаружить похитителей не удалось. Фотография украденных регалий была размещена в Сети. Предполагается, что это помешает преступникам сбыть похищенное с рук. Также ценности объявлены в розыск через систему Интерпола.

    Автор: Василий Котов
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