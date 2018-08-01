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Террористы отступают перед вашей смелостью: Асад обратился к САА
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    Террористы отступают перед вашей смелостью: Асад обратился к САА

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    Террористы отступают перед вашей смелостью: Асад обратился к САА

    Дамаск, 1 августа. Президент САР Башар Асад обратился к военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) по случаю годовщины ее основания в 1945 году. Глава государства поздравил бойцов САА с последними успехами в освобождении территории Сирии.

    «Я поздравляю Вас с 73-й годовщиной со дня основания Сирийской арабской армии​​​. Вы идете от успеха к большему успеху, от победы к следующей в борьбе с терроризмом и теми, кто его поддерживает», — сказал Асад, обращаясь к военнослужащим. 

    Мир на большей части территории страны — это заслуга доблестных сирийских солдат и их союзников в борьбе с терроризмом, подчеркнул президент САР. Как отмечает AMN, сирийский лидер напомнил, что боевики отступают перед смелостью и готовностью к самопожертвованию, которые демонстрируют сирийские солдаты.

    Сирийская арабская армия в настоящее время завершает освобождение провинции Даръа от боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ1.

    Отметим, активную помощь в борьбе с экстремистами САА оказывает ВКС РФ. Президент Асад неоднократно говорил, что без помощи России урегулирование ситуации в Сирии было бы невозможно.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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