Террористы отступают перед вашей смелостью: Асад обратился к САА

Дамаск, 1 августа. Президент САР Башар Асад обратился к военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) по случаю годовщины ее основания в 1945 году. Глава государства поздравил бойцов САА с последними успехами в освобождении территории Сирии.

«Я поздравляю Вас с 73-й годовщиной со дня основания Сирийской арабской армии​​​. Вы идете от успеха к большему успеху, от победы к следующей в борьбе с терроризмом и теми, кто его поддерживает», — сказал Асад, обращаясь к военнослужащим.

Мир на большей части территории страны — это заслуга доблестных сирийских солдат и их союзников в борьбе с терроризмом, подчеркнул президент САР. Как отмечает AMN, сирийский лидер напомнил, что боевики отступают перед смелостью и готовностью к самопожертвованию, которые демонстрируют сирийские солдаты.

Сирийская арабская армия в настоящее время завершает освобождение провинции Даръа от боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ1.

Отметим, активную помощь в борьбе с экстремистами САА оказывает ВКС РФ. Президент Асад неоднократно говорил, что без помощи России урегулирование ситуации в Сирии было бы невозможно.

1 Организация запрещена на территории РФ.