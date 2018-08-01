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Военные Зимбабве рассчитывают на победу на конкурсе Армейских игр — 2018
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    Военные Зимбабве рассчитывают на победу на конкурсе Армейских игр — 2018

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    Военные Зимбабве рассчитывают на победу на конкурсе Армейских игр — 2018

    Москва, 1 августа. Команда военнослужащих из Зимбабве надеется выступить лучше, чем в минувшем году, в конкурсе «Мастера артиллерийского огня», который начался сегодня в Казахстане в рамках Армейских международных игр — 2018. Об этом заявили в пресс-центре игр.

    Команда из Зимбабве проанализировала все ошибки прошлого выступления, а также уверена в победе на текущих играх.

    «Мы видим здесь большое количество участников из 11 стран, что только повышает и без того высокий моральный дух моей команды», — передает слова старшего представителя африканской команды пресс-служба.

    Конкурс «Мастера артиллерийского огня» начался в среду, 1 августа, на военном полигоне базы «Отар», расположенной на юге Казахстана. Соревнования продлятся вплоть до 9 августа. Впервые в конкурсе артиллеристов участвуют иранская, узбекская и сирийская команды.

    Напомним, в 2017 году команда из Зимбабве не смогла завоевать путевку в финальную часть соревнований. Африканский минометный расчет установил антирекорд конкурса, в котором зимбабвийские военные не смогли попасть по своим мишеням.

    IV Армейские международные игры стартовали в прошлую субботу в парке «Патриот» в Московской области.

    Автор: Дана Балан
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