Военные Зимбабве рассчитывают на победу на конкурсе Армейских игр — 2018

Москва, 1 августа. Команда военнослужащих из Зимбабве надеется выступить лучше, чем в минувшем году, в конкурсе «Мастера артиллерийского огня», который начался сегодня в Казахстане в рамках Армейских международных игр — 2018. Об этом заявили в пресс-центре игр.

Команда из Зимбабве проанализировала все ошибки прошлого выступления, а также уверена в победе на текущих играх.

«Мы видим здесь большое количество участников из 11 стран, что только повышает и без того высокий моральный дух моей команды», — передает слова старшего представителя африканской команды пресс-служба.

Конкурс «Мастера артиллерийского огня» начался в среду, 1 августа, на военном полигоне базы «Отар», расположенной на юге Казахстана. Соревнования продлятся вплоть до 9 августа. Впервые в конкурсе артиллеристов участвуют иранская, узбекская и сирийская команды.

Напомним, в 2017 году команда из Зимбабве не смогла завоевать путевку в финальную часть соревнований. Африканский минометный расчет установил антирекорд конкурса, в котором зимбабвийские военные не смогли попасть по своим мишеням.

IV Армейские международные игры стартовали в прошлую субботу в парке «Патриот» в Московской области.