Будут судить за военные преступления: эксперт рассказал о деле СБУ против Порошенко

Киев, 1 августа. Главу Украины Петра Порошенко будут судить за государственную измену, однако не в ближайшее время. Об этом в среду заявил политолог Владимир Корнилов, комментируя возбуждение Службой безопасности Украины (СБУ) уголовного дела по факту государственной измены.

Он напомнил, что дело о государственной измене возбуждали и против четвертого президента Украины Виктора Януковича. По мнению политолога, едва ли в данном случае идет речь о «серьезной сенсации».

«Рано или поздно Порошенко, конечно, будут судить, в том числе и за госизмену. И уж точно — за военные преступления. Но боюсь, что когда эти дела будут возбуждены, Петра Порошенко на Украине уже не окажется», — считает Корнилов.

Эксперт предположил, что Порошенко успеет сбежать от суда до того момента, как спохватятся следственные органы Украины, но не в Ростов, передает «ПолитНавигатор».

Политолог выразил уверенность в том, что возбуждение уголовного дела СБУ связано с войной компромата, которая обострилась на Украине в преддверии выборов.

«На Украине начинается жесткая война компромата и черного пиара, а чем ближе к выборам, тем больше мы увидим подобных сообщений», — убежден эксперт.

Напомним, причиной для расследования СБУ стала информация о том, что Порошенко в августе 2017 года подарил полку спецназа 100 снайперских комплексов на общую сумму 500 миллионов гривен.