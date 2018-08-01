Украинские «освободители» захватили десять школ в Донбассе

Луганск, 1 августа. Вооруженные силы Украины разместили вооружение и технику в зданиях и стадионах десяти школ в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

По его словам, украинские «освободители» используют социальные объекты, в том числе общеобразовательные учреждения, в своих целях, несмотря на близящийся учебный год.

«Кроме того, в зону так называемой «ООС» (Операции объединенных сил. – Прим. ФАН) периодически прибывают иностранные наемники», — подчеркнул Марочко.

Напомним, власти Украины развернули военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после государственного переворота в стране в 2014 году. Киевские боевики регулярно нарушают режим прекращения огня, несмотря на заключенные минские соглашения, и не раз пытались прорвать линию обороны.

Ранее киевский политический эксперт Вячеслав Лихачев отмел военные сценарии захвата ДНР и ЛНР, отметив, что данная опция для Украины физически невозможна.