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Украинские «освободители» захватили десять школ в Донбассе
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    Украинские «освободители» захватили десять школ в Донбассе

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    Украинские «освободители» захватили десять школ в Донбассе

    Луганск, 1 августа. Вооруженные силы Украины разместили вооружение и технику в зданиях и стадионах десяти школ в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

    По его словам, украинские «освободители» используют социальные объекты, в том числе общеобразовательные учреждения, в своих целях, несмотря на близящийся учебный год.

    «Кроме того, в зону так называемой «ООС» (Операции объединенных сил. – Прим. ФАН) периодически прибывают иностранные наемники», — подчеркнул Марочко.

    Напомним, власти Украины развернули военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после государственного переворота в стране в 2014 году. Киевские боевики регулярно нарушают режим прекращения огня, несмотря на заключенные минские соглашения, и не раз пытались прорвать линию обороны.

    Ранее киевский политический эксперт Вячеслав Лихачев отмел военные сценарии захвата ДНР и ЛНР, отметив, что данная опция для Украины физически невозможна.

    Автор: Екатерина Кухарева
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