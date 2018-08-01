Минприроды проведет «мусорную реформу» в диалоге с россиянами

Москва, 1 августа. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил, что преобразование системы сбора и утилизации мусора в стране или так называемая мусорная реформа будет проводиться в диалоге с россиянами.

Кобылкин посетил подмосковный полигон «Кучино», который был закрыт после обращения местных жителей к президенту РФ во время прямой линии. После этого начались работы по дегазации тела полигона. Завершить рекультивацию «Кучино» планируют в течение 1,5–2 лет.

Министр собрал заседание экспертного совета по общественному экологическому контролю обращения с отходами.

«Нам предстоит выстроить новую отрасль с объектами сбора, сортировки, утилизации, переработки, — обратил внимание собравшихся Кобылкин. — При этом очень велика роль открытого диалога с жителями и их понимания процесса».

В июне стало известно, что Арбитраж Подмосковья постановил взыскать с оператора полигона ТБО «Кучино» 6,3 миллиарда рублей штрафа за ущерб, который был нанесен экологии региона.