РФ заинтересована в стабильности Евросоюза после Brexit

Лондон, 1 августа. Российская сторона заинтересована в стабильности и предсказуемости Европейского союза после выхода Великобритании из его состава. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Сообщение дипломатического консульства стало ответом на недавнее высказывание министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, по мнению которого, глава России Владимир Путин станет единственным человеком, который «обрадуется сценарию Brexit» без дальнейшего сотрудничества между ЕС и Соединенным Королевством.

В посольстве РФ напомнили, что Евросоюз выступает важным партнером российского государства по различным связям, и выразили сожаление о том, что «некогда великая британская дипломатия» вынуждена прибегнуть к таким высказываниям.

«Мы заинтересованы в том, чтобы он был сильным, стабильным и позитивно предсказуемым», — говорится в коммюнике дипмиссии.

Напомним, по результатам референдума, который состоялся в 2016 году, власти Великобритании приняли решение покинуть Евросоюз не позднее 29 марта 2019 года. С лета прошедшего года Лондон и институты ЕС ведут переговоры об условиях Brexit.

Ранее глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что возьмет под личный контроль дальнейшие переговоры с Евросоюзом по Brexit.