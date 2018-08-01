В России упали продажи пива

Москва, 1 августа. В России за первое полугодие упали продажи пива, несмотря на проведение в стране чемпионата мира по футболу и большой наплыв болельщиков из других стран. Об этом сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей.

Розничная продажа пенного напитка за 6 месяцев составила 320,09 миллиона декалитров, а это на 3,26% ниже цифры за аналогичный период. В Москве продажи снизились на 5,66%, в Петербурге — на 1,84%. Ростовчане на 1,2% стали реже покупать пиво, жители Нижегородской области — на 16,4%, пишет РИА Новости.

В ряде российских регионов из-за матчей ЧМ-2018 и потока футбольных фанатов потребление пива все же выросло. Это касается Краснодарского края — на 5,6%, Самарской области — на 8,8%.

Напомним, что мундиаль проходил в России с 14 июня по 15 июля. Кубок достался сборной Франции, национальная сборная по футболу вышла в четвертьфинал. Это лучший результат российской команды за новую историю футбола.