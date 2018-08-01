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Сирийские военные впервые приняли участие в танковом биатлоне в России
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    Сирийские военные впервые приняли участие в танковом биатлоне в России

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    Сирийские военные впервые приняли участие в танковом биатлоне в России

    Алабино, 1 августа. В танковом биатлоне впервые выступают танкисты из Сирии, участвующие в боевых действиях против террористов. Сирийские снайперы приехали на «Снайперский рубеж» в Белоруссии, а артиллеристы поборются за звание «Мастера артиллерийского огня» на соревнованиях в Казахстане.

    Факт присутствия танкистов на конкурсе является признаком возвращения мирной жизни в Сирию, о чем сообщил главный судья IV Армейских международных игр от сирийской стороны Али Рашад аль-Абдулла. По словам генерал-майора, сирийские танкисты используют опыт, полученный во время боев на родине. 

    Али Рашад аль-Абдулла также обратил внимание на то, что участие Сирии в соревнованиях напрямую повышает международный престиж Арабской республики.

    Он отметил, что через боевые действия прошли как снайперы, так и артиллеристы. Так, например, на конкурсе «Снайперский рубеж» в Белоруссии сирийская команда показала выдающиеся результаты.

    Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил проект военного сотрудничества между Россией и Сирией об обучении несовершеннолетних жителей Арабской республики в учебных учреждениях, находящихся в ведении министерства обороны РФ. 

    Автор: Тимур Румянцев
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