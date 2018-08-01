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«Шантаж и давление не сработают»: Китай предостерег США от эскалации торговой войны
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    «Шантаж и давление не сработают»: Китай предостерег США от эскалации торговой войны

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    «Шантаж и давление не сработают»: Китай предостерег США от эскалации торговой войны

    Москва, 1 августа. Шантаж и давление со стороны США на Китай никогда не сработают, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

    Он предостерег Вашингтон от эскалации торговой войны с Пекином, подчеркнув, что китайская сторона примет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов в том случае, если США продолжат повышать пошлины на китайские товары.

    «Позиция Китая остается четкой и неизменной: шантаж и давление США в отношении КНР никогда не сработают», — приводит слова официального представителя китайского внешнеполитического ведомства «Комсомольская правда».

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что американская администрация намерена ввести 25% ввозные пошлины на китайские товары и услуги на сумму 200 миллиардов долларов. По данным агентства, намерение Трампа ввести 10% пошлины на дополнительный расширенный список товаров и услуг в администрации посчитали недостаточными.

    Ранее Пекин призвал американских партнеров отказаться от политики пошлин и вернуться к свободной торговле, отметив, что победителей в торговой войне не будет.

    Автор: Василий Котов
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