Около половины россиян продолжают работать сразу после выхода на пенсию — ПФР

Москва, 1 августа. Около половины россиян продолжают работать в первые годы после выхода на пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

«Около 30% пенсионеров продолжают трудовую деятельность, причем в первые годы после назначения пенсии этот показатель еще выше и достигает 50%» , — говорится в сообщении ПФР.

Чаще всего работающие пенсионеры в России заняты в промышленности, торговле и образовании, при этом уровень безработицы среди желающих работать граждан пенсионного возраста составляет 3,3%​​​.

Напомним, в настоящее время Госдума РФ рассматривает изменение пенсионного законодательства. Реформа предполагает постепенное повышение пенсионного возраста и рост выплат — к 2024 году размер средней пенсии в России составит около 20 тысяч рублей.

Отметим также, что 1 августа работающие пенсионеры России традиционно получили прибавку к пенсии.