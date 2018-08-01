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Около половины россиян продолжают работать сразу после выхода на пенсию — ПФР
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    Около половины россиян продолжают работать сразу после выхода на пенсию — ПФР

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    Около половины россиян продолжают работать сразу после выхода на пенсию — ПФР

    Москва, 1 августа. Около половины россиян продолжают работать в первые годы после выхода на пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

    «Около 30% пенсионеров продолжают трудовую деятельность, причем в первые годы после назначения пенсии этот показатель еще выше и достигает 50%» , — говорится в сообщении ПФР.

    Чаще всего работающие пенсионеры в России заняты в промышленности, торговле и образовании, при этом уровень безработицы среди желающих работать граждан пенсионного возраста составляет 3,3%​​​. 

    Напомним, в настоящее время Госдума РФ рассматривает изменение пенсионного законодательства. Реформа предполагает постепенное повышение пенсионного возраста и рост выплат — к 2024 году размер средней пенсии в России составит около 20 тысяч рублей. 

    Отметим также, что 1 августа работающие пенсионеры России традиционно получили прибавку к пенсии. 

    Автор: Федор Веснин
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