ЛНР готовится к новым провокациям ВСУ после прибытия в Донбасс украинских СМИ

Луганск, 1 августа. Народная милиция ЛНР опасается провокаций со стороны ВСУ из-за прибытия в Донбасс украинских СМИ. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Марочко.

Киев ведет информационную войну против ЛНР с целью дискредитировать республику в глазах мирового сообщества. По словам Марочко, в район населенного пункта Муратово прибыла группа корреспондентов украинских телеканалов.

В Луганске считают, что ВСУ могут усилить обстрелы и организовать провокации, чтобы обвинить ЛНР в нарушении минских договоренностей. Затем эти «подтверждения» будут показаны по украинскому ТВ, считает Марочко.

Спикер оборонного ведомства республики добавил, что руководство ВСУ регулярно перебрасывает к линии разграничения иностранных журналистов. Нередко под именем сотрудников СМИ скрываются иностранные агенты, добавил он.