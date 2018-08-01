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ЛНР готовится к новым провокациям ВСУ после прибытия в Донбасс украинских СМИ
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    ЛНР готовится к новым провокациям ВСУ после прибытия в Донбасс украинских СМИ

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    ЛНР опасается провокаций ВСУ после прибытия в Донбасс украинских СМИ

    Луганск, 1 августа. Народная милиция ЛНР опасается провокаций со стороны ВСУ из-за прибытия в Донбасс украинских СМИ. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Марочко.

    Киев ведет информационную войну против ЛНР с целью дискредитировать республику в глазах мирового сообщества. По словам Марочко, в район населенного пункта Муратово прибыла группа корреспондентов украинских телеканалов.

    В Луганске считают, что ВСУ могут усилить обстрелы и организовать провокации, чтобы обвинить ЛНР в нарушении минских договоренностей. Затем эти «подтверждения» будут показаны по украинскому ТВ, считает Марочко.

    Спикер оборонного ведомства республики добавил, что руководство ВСУ регулярно перебрасывает к линии разграничения иностранных журналистов. Нередко под именем сотрудников СМИ скрываются иностранные агенты, добавил он.

    Автор: Юлия Шелковенко
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