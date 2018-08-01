Погибшие в ЦАР журналисты проигнорировали предупреждение местных правоохранителей

Москва, 1 августа. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что погибшие в Центральноафриканской республике российские журналисты проигнорировали предупреждения правоохранителей о том, что они покидают территорию, которая находится под контролем местных сил безопасности.

Захарова призвала руководство российских СМИ заранее сообщать в МИД РФ о командировках журналистов в сложные регионы, отметив, что в этом случае ведомство сможет дать рекомендации относительно вопросов безопасности, оказать помощь в оформлении документов, а также проинформирует посольство РФ в стране, куда направляются российские журналисты.

«Будем ли отговаривать? Бывали и такие случаи. Нас не послушали, потом долгие месяцы мы же вызволяли людей из местной тюрьмы. Но в любом случае шансы на благополучное возвращение повышаются», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что 30 июля в Центральноафриканской республике были убиты трое российских журналистов. Журналисты погибли в результате нападения группы неизвестных вооруженных людей в районе населенного пункта Сибю, который находится в 188 километрах от столицы Центральноафриканской республики — Банги. Российские журналисты приехали в ЦАР для съемок документального фильма, в составе съемочной группы были журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, передает «Газета.ru».