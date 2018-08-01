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Захарова о работе военных инструкторов России в ЦАР: Никакой сенсации нет
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    Захарова о работе военных инструкторов России в ЦАР: Никакой сенсации нет

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    Захарова о работе военных инструкторов России в ЦАР: Никакой сенсации нет

    Москва, 1 августа. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сообщения о работе военных инструкторов России на территории Центральноафриканской республики.

    Захарова возмущена «околесицей относительно «расследований» по ЧВК в ЦАР». Дипломат предложила журналистам и блогерам первым делом изучить сайт МИД РФ, а потом уже начинать «увеселительно-развлекательные программы и писать чудовищно непрофессиональные посты».

    «Никакой сенсации в наличие российских инструкторов в ЦАР нет, никто ничего не скрывал, — констатировала Захарова. — Еще в марте был опубликован ответ заместителя официального представителя МИД на тему работы российских военных и гражданских инструкторов в ЦАР».

    Она обратила внимание, что работу российских инструкторов в ЦАР могли снимать все зарубежные съемочные группы: для этого лишь нужно было отправить соответствующее уведомление властям республики.

    Также Захарова отдельно выделила ситуацию вокруг убитых в ЦАР российских журналистов. Захарова подчеркнула, что истинные цели убитых трех журналистов в ЦАР — вопрос по-прежнему открытый.

    «Но у меня такое впечатление, что в этой информационной вакханалии, которую устраивают, правда опять уйдет на десятый план», — добавила она.

    Ранее Захарова сообщила, что убитые журналисты для въезда в Центральноафриканскую республику сделали туристические визы.

    Тела Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля были найдены в оставленной машине в 33 километрах от Сибута. Предполагается, что журналисты были убиты 30 июля. На данный момент их тела доставлены в столицу республики Банги. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства трех граждан страны.

    Захарова о работе военных инструкторов России в ЦАР: Никакой сенсации нет

    Автор: Катерина Иванова
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