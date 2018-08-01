Сирия потребовала от США и Турции покинуть страну: после Даръа — к борьбе с иностранной оккупацией

Постпред Сирии при ООН, лидер делегации от официального Дамаска на завершившейся накануне 10-й встрече в рамках Астанинского формата Башар Аль-Джаафари заявил на переговорах в Сочи, что США и Турция должны немедленно прекратить оккупацию районов арабской республики. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Во время второго дня конференции в Сочи, в которой принимали участие страны-гаранты урегулирования конфликта в САР и представители вооруженной оппозиции, Аль-Джаафари подчеркнул, что войска Соединенных Штатов незаконно находятся в районе лагеря Ар-Рукбан и населенного пункта Ат-Танф на границе с Ираком и Иорданией, где остаются больше 50 тысяч сирийских граждан.

Кроме того, сирийский представитель в рамках «Астаны» упрекнул Турцию, «уже в десятый раз нарушившую обязательства и оккупировавшую северную часть страны». По его словам, в отличие от России и Ирана, которые уважают все договоренности и независимость Сирии, Анкара продолжает выходить за пределы своих полномочий и регулярно нарушает территориальный суверенитет САР, в том числе в провинции Идлиб.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заметил в беседе с корреспондентом ФАН, что заявление Аль-Джаафари совершенно справедливо. По мнению эксперта, теперь после освобождения Даръа и Эль-Кунейтры вопрос иностранной оккупации в южных и северных районах САР стоит значительно острее.

«Результатом сочинской встречи в рамках Астанинского формата стал ряд договоренностей по проблемам конституционного комитета, беженцев и некоторых других. Кроме того, представитель Сирии вновь высказал свою позицию относительно присутствия в арабской республике войск США и Турции. Это не первое такое высказывание, и оно полностью соответствует действительности», — подчеркнул наш собеседник.

Он также добавил, что Вашингтон не просто занимает суверенную территорию другой независимой страны, но, более того, поддерживает базирующиеся в этих районах вооруженные антиправительственные группировки.

«Одна из самых крупных баз Соединенных Штатов и их союзников по коалиции была развернута у города Ат-Танф. При этом там дислоцируются исламистские формирования, воюющие против Дамаска, в частности так называемая Новая сирийская армия (НСА). Зачастую в эти бандгруппы вливаются бывшие боевики «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Всего в САР создано порядка 20 опорных пунктов США, где находятся подразделения американского спецназа, войска союзников и группировки исламистов. Это, несомненно, нарушение территориальной целостности Сирии, поскольку действия Вашингтона не подкреплены ни решением ООН, ни тем более просьбой со стороны официального правительства страны», — напомнил востоковед.

Таким образом, кампания Соединенных Штатов в арабской республике — безусловное нарушение международного права. Однако обидно, что подобное позволяет себе и Турция, являющаяся одним из гарантов сирийского урегулирования, отмечает собеседник ФАН.

«Анкара тоже фактически контролирует часть сирийской территории. Это мотивировано тем, что турецкие силы борются против курдских группировок, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая в ряде стран считается террористической организацией. Турция также присутствует в САР без мандата ООН и согласия официального Дамаска, но при этом является гарантом астанинских договоренностей. Безусловно, это нарушение обязательств Анкары и суверенитета арабской республики. С другой стороны, у Турции все же есть свои резоны, которые можно понять. Это связано с желанием обеспечить безопасность своих границ. Но и это, бесспорно, стоило начинать лишь по согласованию с сирийским руководством», — подчеркнул эксперт.

Все же с Анкарой можно договориться, уверен он. Намного сложнее дело обстоит с США, которые плотно обосновались в Сирии и, кажется, не намерены покидать ее, даже несмотря на охлаждение отношений с курдами.

«С Турцией, я предполагаю, все-таки будут достигнуты какие-то соглашения, у нее хотя бы есть серьезная причина для таких действий. Что касается Вашингтона, то с ним вопрос стоит острее. Просто так Соединенные Штаты не уйдут из САР, и потому придется применить целые комплекс мер, чтобы полностью освободить страну от оккупантов. Стоит развивать переговорный процесс между РФ и США, а также пытаться воздействовать на американцев через международные правозащитные организации», — заключил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.