Названа дата выборов президента Грузии

Тбилиси, 1 августа. Выборы президента Грузии пройдут 28 октября. Об этом в среду сообщил действующий глава государства Георгий Маргвелашвили.

«Принято решение о назначении даты проведения президентских выборов 28 октября», — сказал он.

Маргвелашвили уточнил, что дата была выбрана после проведения консультаций с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

В 2018 году в Грузии состоятся последние президентские выборы, которые пройдут путем прямого голосования. Затем выбирать главу государства будут 300 делегатов.

Ранее председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе сообщил, что на предстоящих выборах правящая партия страны «Грузинская мечта» может выдвинуть кандидатом на пост президента женщину.