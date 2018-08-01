В Таджикистане нейтрализовали боевиков, готовивших теракт против военной базы РФ

Душанбе, 1 августа. Террористическую ячейку запрещенной в Таджикистане «Партии исламского возрождения», члены которой планировали совершить теракты в марте, нейтрализовали в республике, сообщили в центре общественных связей госкомитете нацбезопасности страны.

Сотрудники ГКНБ задержали 14 членов террористической ячейки в феврале этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве. По данным собеседника, в марте во время празднования Навруза члены группировки планировали совершить теракты, направленные, в том числе против 201-й российской военной базы в Душанбе.

Суд Душанбе приговорил организаторов ячейки 25-летних Фахриддина Гулова и Махмуджона Азамова к 26 годам лишения свободы. Другие члены ячейки получили по семь лет лишения свободы. Суд признал всех осужденных виновными в наемничестве и терроризме.

Как сообщил центр общественных связей госкомитета нацбезопасности, организаторы проходили спецподготовку на базе в Афганистане, после участвовали в боевых действиях в составе подразделений террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.