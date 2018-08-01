«При чем тут дедушка?»: харьковский приговор 84-летнему «шпиону» удивил военного обозревателя Жилина

Суд в Харькове приговорил 84-летнего ученого Мехти Логунова к 12 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. Как сообщила пресс-служба харьковской прокуратуры, мужчину признали виновным в сборе сведений для России о государственном оборонном заказе Украины.

Отмечается, что в поле зрения Службы безопасности Украины пожилой мужчина попал год назад, когда якобы начал собирать сведения о государственном оборонном заказе, который выполнял один из научных центров Харькова, подписавший соглашение с Минобороны Украины. С августа 2017-го он находится под стражей.

Однако, по мнению независимого военного обозревателя и журналиста Александра Жилина, обвинение против Мехти Логунова было сфабриковано.

«Что касается ситуации, когда славная СБУ задержала нашего разведчика, который находится, что называется, в самом соку, ведь ему 84 года, а суд Харькова приговорил его к 12 годам, то это пример их уже полной шизофрении, но на сей раз — предвыборной. Потому что, к сожалению, ставка делается на русофобию. А это значит, что она имеет спрос на этой территории — я имею в виду Украину, потому что это уже не государство, а территория», — заметил Александр Жилин в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам эксперта, с помощью резонансного дела о шпионаже 84-летнего старика в пользу России украинские власти пытаются показать, что Москва хочет выкрасть какие-то секреты Киева.

«Но скажите, пожалуйста, какие оборонные заказы есть на Украине? Кто там что заказывает? Там все разворовано, и каждый заказ существует только на бумаге, которая прикрывает распил денег. Все находится в упадке. Это первое. Второе — при чем тут дедушка? Подозреваю, что только при том, что он не разговаривает на украинском языке, поскольку прибыл на Украину по распределению после окончания советского вуза. А третье, что хочется отметить, это то, что поднимаемый ажиотаж угрожает значительной части граждан Украины», — сказал военный обозреватель.

Александр Жилин отметил, что сейчас такой же участи, как этот несчастный 84-летний старик, подвержены многие украинцы, говорящие по-русски.

«Это будет делаться для создания антироссийского фона. А правосудия на Украине нет. Поэтому люди просто обречены», — считает собеседник ФАН.

В доказательство того, что никакие оборонные заказы на Украине не выполняются, Жилин привел пример с проведением учений ВСУ.

«Если поднять документы, то мы увидим, что Вооруженные силы Украины чуть ли не каждый месяц проводят крупнейшие в Европе учения, с привлечением колоссальных сил и средств, авиации, поездов для переброски и так далее.