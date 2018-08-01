В Совфеде сочли бесперспективным иск Порошенко против РФ из-за Крыма и Донбасса

Украинский президент Петр Порошенко планирует предъявить России иск за «нанесенный ущерб в Донбассе и Крыму». Он уже анонсировал создание некоего межведомственного органа, который будет заниматься разработкой документа.

«Обратился к кабинету министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа», — написал Порошенко в своем Facebook.

Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом новостей назвал иск бесперспективным.

«Действительно, украинские власти могут составить некий иск. Полагаю, они испытывают определенный судебный зуд, который обусловлен промежуточными успехами «Нафтогаза» в разбирательстве с «Газпромом». Которое, впрочем, еще не закончено, я уверен, что украинская сторона проиграет процесс. Будет ли иметь перспективу этот иск? По моему мнению, не будет», — рассуждает сенатор.

По словам собеседника агентства, если иск будет рассмотрен некими международными инстанциями, то решение может быть принято в пользу России.

«Всплывет ситуация с антиконституционным государственным переворотом на Украине, когда действующая нелегитимная власть устранила власть легитимную, Киеву припомнят все угрозы, которые звучали в адрес Крыма. Выяснится, что референдум, который состоялся в 2014 году, был легитимным, что воссоединение Крыма с Россией произошло не потому, что Россия «захватила» Крым, а потому что воссоединения захотели сами крымчане», — продолжает Сергей Цеков.

Он также напомнил, что мировое сообщество признало Косово. Этот прецедент может быть использован и в случае с Крымом, поскольку он сутки был независимым государством.

«Что касается притязаний Украины относительно земли и недр, собственниками всего этого является крымский народ», — заключил член комитета высшей палаты парламента по международным делам.

Добавим, что во время референдума 2014 года более 95% жителей полуострова проголосовало за воссоединение с РФ.