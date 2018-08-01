В Госдуме призвали наказать телеканал «Настоящее время» за несоблюдение закона

Москва, 1 августа. Телеканал «Настоящее время», который был признан иностранным агентом в 2017 году, отказывается исполнять требование законодательства РФ и информировать зрителей о своем статусе соответствующей маркировкой.

Телеканал, редакция которого расположена в Праге, а треть штата работает на территории России, не получил необходимые лицензии от Роскомнадзора и Минкомсвязи, а, значит, не является полноценным СМИ. Стоит отметить, что крупные кабельные операторы России не стали заключать с каналом сотрудничество, в итоге он вещает со спутника и через цифровое телевидение.

По мнению депутата Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева, с телеканалом необходимо поступить «четко по букве закона», передает Nation News.

В то же время член партии «Единой России» Евгений Федоров выразился более радикально и подчеркнул, что несоблюдение законодательства России должно нести за собой серьезную расплату, вплоть до закрытия.

«Кто не соблюдает — люди подлые, которые хотят, прикрываясь враньем, действовать во вред РФ, конечно, надо их закрывать!» – заявил Федоров.

Стоит отметить, что за отсутствие маркировки о статусе СМИ как иностранного агента предусмотрена административная ответственность. Юридические лица могут заплатить за несоблюдение требования от 300 до 500 тысяч рублей штрафа.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за отсутствие возрастной маркировки видеоконтента СМИ устанавливается административный штраф.