Сирия, 1 августа. Атака террористов ИГИЛ1 в северной части Эс-Сувейды была отражена силами САР. САА полностью заняла еще два населенных пункта в Эль-Кунейтре. Оружие производства США и Израиля было вновь обнаружено в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вошли в населенные пункты Джубата Аль-Хашаб и Уфания севернее Эль-Кунейтры; вновь обнаружили вооружение производства США и Израиля в Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА в пригороде Алеппо Ар-Рашидин; заявила о задержании агентов САА на севере Идлиба; ведет перестрелки с САА на севере Хамы.

«Исламское государство»1: предприняло попытку атаковать САА вблизи авиабазы «Хальхала» в северной части Эс-Сувейды.

Провинция Алеппо

Ранее общалось о перестрелках на юго-западных окраинах административного центра региона. После того как джихадисты антиправительственного объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» открыли огонь по городу Алеппо, части Сирийской арабской армии (САА) возобновили обстрелы опорных пунктов боевиков. Под огнем военнослужащих правительственных сил оказались фортификационные сооружения радикалов «Джебхат Ан-Нусры»1***, а также союзных ей незаконных вооруженных формирований в пригороде Ар-Рашидин. Напомним, исламисты обстреляли район Аль-Хамдания сегодня утром. Сведения о возможных жертвах со стороны мирного населения все еще уточняются. Несмотря на затишье, установившееся на линии соприкосновения сил сторон в прошлом месяце, радикалы вновь инициировали столкновения.

Провинция Даръа

После поражения боевиков «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе САР инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) приступили к работам по разминированию территорий. В ходе зачистки населенных пунктов военнослужащие САА вновь наткнулись на оружие и боеприпасы израильского и американского производства. По данным агентства новостей SANA News, вооружение хранилось в тайниках исламистов. Кроме того, во время обследования освобожденных районов САА удалось обнаружить подземные тюрьмы радикалов. Напомним, наступление сил САР в Даръа и Эль-Кунейтре началось во второй половине июня и было завершено накануне. Поводом к началу военной операции, получившей название «Базальт», послужили постоянные обстрелы джихадистов. Наиболее часто под огнем боевиков оказывались мирные районы административного центра провинции Даръа.

Провинция Идлиб

После того как несколько часов назад один из разведчиков Сирийской арабской армии (САА) опубликовал фотографию опорного пункта коалиции «Тахрир Аш-Шам» в северной части Идлиба, боевики тут же заявили о том, что задержали нескольких агентов правительственных сил. Об этом сообщает информационный портал Masar Press Agency, подконтрольный вооруженной оппозиции. Тем не менее официальные новостные порталы данную информацию не подтверждали.

Напомним, большая часть провинции находится под контролем исламистских организаций, между которыми нередко возникают вооруженные столкновения, что зачастую приводит к гибели мирных жителей. Кроме того, в Идлибе, согласно заявлениям подконтрольного ИГИЛ медиа-портала «Аль-Амак», действует множество «спящих ячеек» террористической группировки.

Провинция Хама

Вновь отмечаются взаимные обстрелы на севере провинции у линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и радикалов антиправительственных группировок. По информации военных источников в сети Twitter (MahmodHamway) и (MasarPressNet), правительственные войска ведут артиллерийский огонь по военным объектам боевиков в окрестностях города Аль-Латамина. Twitter-канал (SyriawatanNews) также сообщает об артобстрелах сил САР на окраине населенного пункта Маркаба. Отмечается, что этому предшествовали удары со стороны исламистов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. Никаких данных о потерях со стороны радикалов в живой силе или военной технике пока не поступало.

Провинция Эс-Сувейда

Внезапная вылазка террористов «спящих ячеек» «Исламского государства» произошла в северной части провинции. Согласно сведениям источников, подконтрольных Национальным силам обороны****** (NDF), под ударом оказались позиции Сирийской арабской армии (САА) недалеко от авиабазы «Хальхала». Как передает агентство новостей Al Masdar News, нападение боевиков было успешно отбито. В последнее время джихадисты ИГ1 активизировали попытки атак в регионе. Напомним, впервые за долгое время террористы возобновили подпольную деятельность в Эс-Сувейде в первой половине июня. Многие военные эксперты связывают их появление в регионе с деятельностью американских военных на военной базе «Ат-Танф», расположенной неподалеку на юге провинции Хомс. Известно, что США обеспечивают финансирование некоторых так называемых умеренных формирований вооруженной оппозиции, в которые в момент разгрома ИГИЛ на территории САР вливались остатки отрядов террористов.

Провинция Эль-Кунейтра

Стало известно, что правительственные силы вошли в населенные пункты Джубата Аль-Хашаб и Уфания, расположенные к северу от административного центра провинции. Об этом сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (watanisy). Боевики, базировавшиеся на данных территориях, были депортированы в провинцию Идлиб в соответствии с условиями мирного соглашения с сирийским правительством, которого удалось достичь при посредничестве сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон. Притом, некоторые боевики пожелали урегулировать свой правовой статус с сирийским правительством. Однако такая возможность была предоставлена лишь тем радикалам, которые не имели отношения к совершению преступлений против сирийского народа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)