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Борисов призвал судостроительные компании сдавать корабли для ВМФ РФ в срок
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    Борисов призвал судостроительные компании сдавать корабли для ВМФ РФ в срок

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    Борисов призвал судостроительные компании сдавать корабли для ВМФ РФ в срок

    Москва, 1 августа. Сроки передачи боевых кораблей ВМФ России в текущем году могут быть скорректированы. Такой информацией поделился заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, участвуя в совещании по гособоронзаказу для флота.

    Борисов призвал судостроительные предприятия исполнять обязательства по ремонту и постройке кораблей в срок. 

    «Исполнители заданий ГОЗ несут персональную ответственность и за сроки строительства, и за соблюдение утвержденного графика поставок», — отметил вице-премьер.  

    Борисов подчеркнул, что большая часть контрактов на 2018 год уже заключена, а необходимые средства выделены.

    В текущем году ВМФ РФ уже получил четыре надводных корабля, противодиверсионный катер и три судна обеспечения, напомнил запредседателя правительства.

    Всего же в текущем году флот должен пополниться 26 новыми кораблями и катерами. Четыре корабля будут оснащены крылатыми ракетами «Калибр».  

    Борисов призвал судостроительные компании сдавать корабли для ВМФ РФ в срок

    Отметим, 28 июля в состав ВМФ России официально вошел фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков». В то же время завершается строительство и второго корабля такого же класса — стелс-фрегата «Адмирал флота Касатонов». Портал Business Insider ранее сообщил, что «Адмирал Касатонов» заметно превосходит боевые суда прибрежной зоны ВМС США. 

    Борисов призвал судостроительные компании сдавать корабли для ВМФ РФ в срок

    Автор: Федор Веснин
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