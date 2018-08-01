Борисов призвал судостроительные компании сдавать корабли для ВМФ РФ в срок

Москва, 1 августа. Сроки передачи боевых кораблей ВМФ России в текущем году могут быть скорректированы. Такой информацией поделился заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, участвуя в совещании по гособоронзаказу для флота.

Борисов призвал судостроительные предприятия исполнять обязательства по ремонту и постройке кораблей в срок.

«Исполнители заданий ГОЗ несут персональную ответственность и за сроки строительства, и за соблюдение утвержденного графика поставок», — отметил вице-премьер.

Борисов подчеркнул, что большая часть контрактов на 2018 год уже заключена, а необходимые средства выделены.

В текущем году ВМФ РФ уже получил четыре надводных корабля, противодиверсионный катер и три судна обеспечения, напомнил запредседателя правительства.

Всего же в текущем году флот должен пополниться 26 новыми кораблями и катерами. Четыре корабля будут оснащены крылатыми ракетами «Калибр».

Отметим, 28 июля в состав ВМФ России официально вошел фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков». В то же время завершается строительство и второго корабля такого же класса — стелс-фрегата «Адмирал флота Касатонов». Портал Business Insider ранее сообщил, что «Адмирал Касатонов» заметно превосходит боевые суда прибрежной зоны ВМС США.