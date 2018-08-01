Проникший в московскую квартиру Левы «Би-2» воришка похитил бижутерию

Москва, 1 августа. Накануне в центре Москвы произошло ограбление, из квартиры вокалиста группы «Би-2» Егора Бортника (известный как Лева Би-2) вынесли бижутерию на 70 тысяч рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

Неизвестный проник в квартиру артиста ранним утром 31 июля. В полиции установили, был ли нанесен артисту материальный ущерб. Позднее выяснилось, что воришка похитил только бижутерию.

По данным собеседника РИА Новости, ограбленная квартира принадлежит супруге Егора Бортника. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже и установили приметы похитителя, ведется следствие.