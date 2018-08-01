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Шесть сотрудников владимирского СИЗО-1 отправятся под суд за пытки заключенных
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    Шесть сотрудников владимирского СИЗО-1 отправятся под суд за пытки заключенных

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    Шесть сотрудников владимирского СИЗО-1 отправятся под суд за пытки заключенных

    Ярославль, 1 августа. Следователи возбудили уголовное дело по факту пыток в СИЗО-1 во Владимире. По делу проходят шесть сотрудников ФСИН, сообщает прокуратура региона.

    По версии следствия, сотрудники СИЗО-1 использовали одну из камер для истязаний заключенных. Они пытали их с целью склонения к самооговору. Сотрудники ФСИН применяли к ним физическое и психологическое насилие.

    Факты пыток заключенных стали известны после убийства, произошедшего в СИЗО в 2017 году. По данным прокуратуры, мужчину 1990 года рождения поместили в специальную камеру, где подвергали пыткам. Когда его освободили, он убил инициатора насилия.  Во время суда выяснилось, что сотрудники УФСИН России по Владимирской области в СИЗО-1 систематически нарушают закон.

    В ведомстве выявили шесть сотрудников, причастных к преступлениям, а также двоих осужденных.  СУ СК РФ по региону возбудил уголовные дела по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а также пункта «а» части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц).

    Автор: Денис Коробейников
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