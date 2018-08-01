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Глава Минкомсвязи рассказал, кто будет курировать направление цифровой экономики
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    Глава Минкомсвязи рассказал, кто будет курировать направление цифровой экономики

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    Глава Минкомсвязи рассказал, кто будет курировать направление цифровой экономики

    Москва, 1 августа. Заместитель главы Минкомсвязи РФ Евгений Кисляков будет курировать направление цифровой экономики в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сообщил руководитель министерства Константин Носков.

    Носков отметил, что на данный момент положения о распределении направлений между заместителями нет, но курировать вопросы по цифровой экономике будет Кисляков.

    «Кисляков​​​. Еще положения нет о распределении между замами, но это будет Кисляков», — заявил глава министерства журналистам.

    По словам Носкова, в министерстве планируется ряд новых назначений в ближайшее время. Однако подробности глава Минкомсвязи не раскрыл.

    Кисляков занял пост заместителя главы Минкомсвязи в конце июля. Ранее он работал в Аналитическом центре — с августа 2016 года был советников руководителя центра, с марта 2017 года занимал должность заместителя главы центра.  

    Автор: Дарья Смолина
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