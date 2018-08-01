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Смартфон без клавиатуры Evolve X выпустит Blackberry
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    Смартфон без клавиатуры Evolve X выпустит Blackberry

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    Смартфон без клавиатуры Evolve X выпустит Blackberry

    Нью-Дели, 1 августа. Компания Optiemus Infracom, выпускающая гаджеты под брендом Blackberry в Индии, анонсировала появление в своей линейке смартфона без физической клавиатуры.

    Как пишет HindustanTimes, новинку должны представить 2 августа. Отмечается, что гаджет получит название Evolve X. Официально компания пока не комментировала гаджет, однако пригласила СМИ на презентацию.

    Как пишут журналисты, смартфон с безрамочным сенсорным экраном будет иметь две камеры. В устройство внедрят аккумулятор на 4000 мАч. Ожидается, что Evolve X будет продаваться в Индии и других странах Азии.

    Ранее URA.ru писало, что названы лучшие смартфоны, которые не боятся пыли и влаги. Первое место в рейтинге смартфонов, защищенных от воздействия влаги и пыли, занимает Samsung Galaxy S9. Второе место отдано Samsung Galaxy S9+. Кроме того, в рейтинге присутствуют модели LG G7 ThinQ и Huawei P20 Pro.

    Смартфон без клавиатуры Evolve X выпустит Blackberry

    Автор: Алия Садыкова
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