Смартфон без клавиатуры Evolve X выпустит Blackberry

Нью-Дели, 1 августа. Компания Optiemus Infracom, выпускающая гаджеты под брендом Blackberry в Индии, анонсировала появление в своей линейке смартфона без физической клавиатуры.

Как пишет HindustanTimes, новинку должны представить 2 августа. Отмечается, что гаджет получит название Evolve X. Официально компания пока не комментировала гаджет, однако пригласила СМИ на презентацию.

Как пишут журналисты, смартфон с безрамочным сенсорным экраном будет иметь две камеры. В устройство внедрят аккумулятор на 4000 мАч. Ожидается, что Evolve X будет продаваться в Индии и других странах Азии.

Ранее URA.ru писало, что названы лучшие смартфоны, которые не боятся пыли и влаги. Первое место в рейтинге смартфонов, защищенных от воздействия влаги и пыли, занимает Samsung Galaxy S9. Второе место отдано Samsung Galaxy S9+. Кроме того, в рейтинге присутствуют модели LG G7 ThinQ и Huawei P20 Pro.