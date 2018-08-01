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МЧС России предложило отказаться от строительства противорадиационных укрытий
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    МЧС России предложило отказаться от строительства противорадиационных укрытий

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    МЧС России предложило отказаться от строительства противорадиационных укрытий

    Москва, 1 августа. МЧС России предложило отказаться от строительства противорадиационных укрытий. Соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

    По мнению представителей ведомства, в стране достаточно уже имеющихся защитных сооружений. Кроме того, для этих же целей используют метрополитены​​​, погреба и другие подземные сооружения.

    В МЧС пояснили, что противорадиационные укрытия не достаточно эффективны, и предложили «дифференцированный подход к защите населения».

    «Проектом постановления предлагается исключить норму по созданию противорадиационных укрытий, так как они не обеспечивают оптимальную и эффективную защиту населения в зонах возможного радиоактивного заражения (загрязнения)», — говорится в тексте документа.

    Автор: Катерина Иванова
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