Москва, 1 августа. МЧС России предложило отказаться от строительства противорадиационных укрытий. Соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По мнению представителей ведомства, в стране достаточно уже имеющихся защитных сооружений. Кроме того, для этих же целей используют метрополитены​​​, погреба и другие подземные сооружения.

В МЧС пояснили, что противорадиационные укрытия не достаточно эффективны, и предложили «дифференцированный подход к защите населения».