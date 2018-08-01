МЧС России предложило отказаться от строительства противорадиационных укрытий
Москва, 1 августа. МЧС России предложило отказаться от строительства противорадиационных укрытий. Соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
По мнению представителей ведомства, в стране достаточно уже имеющихся защитных сооружений. Кроме того, для этих же целей используют метрополитены, погреба и другие подземные сооружения.
В МЧС пояснили, что противорадиационные укрытия не достаточно эффективны, и предложили «дифференцированный подход к защите населения».
«Проектом постановления предлагается исключить норму по созданию противорадиационных укрытий, так как они не обеспечивают оптимальную и эффективную защиту населения в зонах возможного радиоактивного заражения (загрязнения)», — говорится в тексте документа.