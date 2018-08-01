Москва и Доха обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипотношений

Москва, 1 августа. Главы министерств иностранных дел РФ и Катара Сергей Лавров и Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в среду обсудили двустороннее взаимодействие стран. Москва и Доха обменялись поздравительными телеграммами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

«Подтверждено обоюдное стремление Москвы и Дохи к дальнейшему укреплению многопланового двустороннего сотрудничества, отвечающего долгосрочным интересам России и Катара», — отмечается в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани посещал Россию в марте, затем он также побывал на нескольких матчах чемпионата мира по футболу. Власти Катара, как стало известно ранее, теперь ожидают визита российского лидера Владимира Путина в Катар.