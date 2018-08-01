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Опубликовано видео с места падения самолета «Корвет» под Серпуховом
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    Опубликовано видео с места падения самолета «Корвет» под Серпуховом

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    Опубликовано видео с места падения самолета «Корвет» под Серпуховом

    Москва, 1 августа. В среду в районе подмосковного города Серпухов крушение потерпел легкомоторный самолет «Корвет». Федеральное агентство новостей публикует видео с места происшествия.

    Двухместное легкомоторное воздушное судно совершило жесткую посадку после вылета с аэродрома Дракино. На борту находилось два человека. Оба они остались в живых, по предварительным данным, серьезных травм они не получили. Самолет серьезно разрушен.

    Специалисты продолжают работу на месте. Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

    Автор: Василий Котов
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