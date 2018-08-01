Адреналин «Танкового биатлона — 2018»: жара, сорванные гусеницы и победа России

Пожалуй, ни один предыдущий день чемпионата мира по танковому биатлону 2018 года не был наполнен таким драматизмом, как 31 июля.

Рекорд и антирекорд

Последний день июля на подмосковном полигоне «Алабино», несмотря на будни, обещал быть жарким. И в прямом смысле — на градуснике температура была откровенно курортной, и в переносном — интрига этапа индивидуальных гонок «Танкового биатлона» усиливалась с каждым днем.

К утру вторника уже состоялось восемь заездов, в которых приняли участие 30 экипажей. Согласно информации, озвученной на брифинге начальником управления боевой подготовки Сухопутных войск и главным судьей танкового биатлона генерал-майором Романом Бинюковым, вырисовывалась следующая картина.

Лидером этапа индивидуальной гонки «Танкового биатлона — 2018» стал российский экипаж №1 в составе командира Саяна Самбуева, наводчика-оператора Владислава Реймера и механика-водителя Михаила Криводонова. Во-первых, их танк Т-72Б3 разогнался далеко за 70 км/ч, то есть выдал самую высокую скорость, которую пока удалось развить на «Танковом биатлоне». Во-вторых, их «семьдесятдвойка» пришла к финишу всего за 19 минут 37 секунд. Совсем чуть-чуть ребятам не хватило, чтобы побить прошлогодний рекорд, поставленный другим российским экипажем, — 19 минут 10 секунд.

Если с лидером все было понятно, то за второе место развернулась ожесточенная борьба между Казахстаном и Китаем. В прошлом году во время финальной эстафеты казахи буквально вырвали второе место у китайцев. На этот раз во время первого заезда экипаж из Казахстана так торопился, так взлетал на колейный мост, что…

Зрители позже уверяли: мол, у казахов в какой-то момент от удара о землю тяжеленная башня танка подпрыгнула на своем погоне. Хотя после этого фокуса казахи все же благополучно финишировали, победа в заезде досталась КНР.

Но китайцы недолго праздновали свой реванш. Уже 30 июля казахский экипаж №2 опередил второй экипаж Китая на целую секунду! Как следствие, эти танкисты заняли второе и третье место в текущем «табеле о рангах» участников индивидуальной гонки. Результат казахов — 20 минут 57 секунд, китайцев — 20 минут 58 секунд.

Остальные экипажи, успевшие принять участие в заездах, оказались ниже ведущей троицы. Своеобразный антирекорд прохождения дистанции выпал на долю второго экипажа из ЮАР — целых 77 минут 30 секунд.

Пояснения главного судьи

Впрочем, юаровцам еще повезло. Первый экипаж из Уганды, например, вообще не смог закончить гонку. Из-за нарушения техники безопасности он попал под дисквалификацию. Любопытно, что в прошлом году по той же самой причине был снят с дистанции другой экипаж угандийцев. Вот и не верь после этого в то, что снаряд дважды в одно и то же место не попадает!..

Отвечая на вопросы представителей СМИ, главный судья подтвердил, что перед допуском на биатлон все танки взвешиваются. Помимо этого, специальная техническая комиссия проверяет соответствие реальных ТТХ танков, принимающих участие в биатлоне, заявленным.

Мало того, перед каждым заездом технический состав проверяет сохранность заводских настроек силовых установок танков. Таким образом, все потенциальные попытки участников попробовать перехитрить судей и конкурентов путем манипуляций с собственной боевой машиной в настоящее время обречены на провал.

На 31 июля организаторами «Танкового биатлона» было запланировано три заезда экипажей №2. В первом заезде между собой должны были состязаться танкисты Вьетнама, Киргизии, Армении и Мьянмы. Во втором — танкисты Таджикистана, Сирии и Белоруссии. В третьем должны были встретиться Сербия, Россия и Иран.

«После этого, — отметил Роман Бинюков, — у нас будут два дня тишины, которые уйдут на восстановление мишенных полей и подготовку трассы. С 3 августа начнутся заезды третьих экипажей».

Далее генерал-майор пояснил механизм уточнения времени прохождения экипажем дистанции индивидуальной гонки. Сразу после заезда на табло выводится предварительное время. Оно может стать окончательным, а может и претерпеть коррекцию по результатам судейской комиссии, на которой после заезда рассматриваются данные технической экспертизы и видеоконтроля.

«Вчера, например, была сложная ситуация с технической экспертизой индийского танка. Экипаж обосновывал свой промах неисправностью системы управления огнем», — рассказал Бинюков.

По словам генерал-майора, техническая экспертиза в течение часа провела все необходимые мероприятия и убедилась, что СУО исправна.

На этом брифинг закончился, и его участники направились кто на трибуны, а кто и на трассу. Ни первые, ни вторые в те утренние часы еще не подозревали, насколько востребованными 31 июля окажутся техническая экспертиза и видеоконтроль…

«Это ад какой-то!..»

Полигон «Алабино» 31 июля пахнул шашлыками, машинным маслом и соляркой. Воздух содрогался от звуков маршей и взрыкивания «движков» бронетехники.

10.30. Места на трибунах начали заполняться зрителями. Вроде бы вторник, и всем положено быть на работе, но нет. Сотни людей нашли возможность добраться из Москвы в военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот», чтобы взглянуть на танковый биатлон.

10.45. Над трассой индивидуальных гонок на бреющем прошла пара Ил-76МД и «прибила пыль» — обрушила на прокаленную солнцем почву 80 тонн воды.

11.00. Горн! Со старта поочередно сорвались танки Вьетнама, Киргизии, Армении и Мьянмы. Вот они только что стояли на старте, а вот уже скрылись в густых облаках пыли. Куда только делись низвергшиеся с небес тонны жидкости?!..

Кстати, о жидкости. Зрителей уберегали от теплового удара тенты, зонтики и титаническое количество припасенных организаторами бутылок с питьевой водой и прохладительными напитками. Танки спасало от перегрева мастерство механиков-водителей и имитация брода — вместительный бетонированный бассейн с мутной дождевой водой. Вот в эту-то воду на максимальной скорости бронеболиды и рушились, вздымая ввысь многометровые фонтаны. Вода под напором сорокашеститонных Т-72Б3 не расплескивалась, а буквально взрывалась.

Помимо «брода», танкистам-биатлонистам предстояло преодолеть «участок заграждений и маневрирования», «колейный проход в минно-взрывных заграждениях», «курган», «огненную полосу», «противотанковый ров с проходом», «макет колейного моста», «гребенку», «эскарп» и «косогор». Эти заграждения каждый экипаж должен был пройти трижды.

Во время первого круга танки выполняли по три выстрела штатным боеприпасом из 125-мм орудия по тройке расположенных на разном расстоянии мишеней. На втором круге командир танка вел огонь из зенитного пулемета по «вертолетам». На третьем круге наводчик должен был поразить из спаренного пулемета «РПГ». Наказание за промахи — штрафные круги. Ошибка при преодолении препятствий — пит-стоп.

Сложно? С трибун кажется, что не особо. А как оно в танке?

«Это ад какой-то!» — лаконично охарактеризовал свое восприятие заезда один из членов команды Армении, напряженно следя за «своим» танком.

Минус гусеница

К разочарованию моего собеседника, танк армян пришел к финишу вторым. Первым примчались киргизы, улучшив результат своего первого экипажа почти на 10 минут и уложившись в 23 минуты 51 секунду. Третьей стала Мьянма. Последним к трибунам очень неторопливо, за 46 минут 8 секунд, добрался вьетнамский танк.

Вообще, хочется заметить, что впервые участвовавшие в танковом биатлоне вьетнамцы российских зрителей несколько разочаровали. Как мрачно пошутил один из зрителей: «Уверен, если бы вьетнамцам с их танком дали тут, в Подмосковье, попартизанить, то результат был бы намного лучше».

Второй заезд вторника начался в 13.30. Клацая траками, в сторону огневых позиций ушли танки Таджикистана, Сирии и Белоруссии. Сильнейшим в этой тройке был, безусловно, белорусский экипаж, а вот кто был слабейшим… Этот вопрос пока оставался открытым.

С одной стороны, таджики выступали в «Алабино» не в первый раз, а сирийцы являлись дебютантами. С другой, все сирийские танкисты имели боевой опыт. С третьей, именно по причине участия в боевых действиях они имели меньше времени на тренировки, чем таджики. С четвертой, во время сирийской кампании танки чаще использовались как малоподвижные огневые точки и каких-то стремительных марш-бросков не совершали…

На трибунах, забитых не только гражданскими зрителями, но и представителями команд из России, Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Индии, Казахстана, Кувейта, Китая, Киргизии, Лаоса, Мьянмы, Монголии, Никарагуа, Сирии, Сербии, Таджикистана, Уганды и ЮАР, градус напряжения ощутимо скакнул вверх. Особенно выделялась группа сирийских болельщиков, поднявших большой портрет Башара Асада, размахивающих флагами и что-то азартно скандировавших. Их речовки глушились ревом танковым двигателей и хлесткими, ощутимо бьющими по барабанным перепонкам звуками орудийных выстрелов.

Поразительно, но факт — сирийцы отстрелялись лучше всех. Да, первое попадание им судьи не зачли — снаряд проломил мишень, угодив в нее рикошетом от земли. Тем не менее три выстрела — три попадания! А вот у белорусов и таджиков остались непораженные мишени. Как после этого под ликующими сирийскими болельщиками не обвалилась трибуна — военная тайна.

И все же первым сквозь все преграды на маршруте продрался танк из Белоруссии — 22 минуты 55 секунд. Судя по не особо восторженной реакции белорусских болельщиков, да и самого экипажа, они рассчитывали на большее. После короткой паузы последовало сообщение комментатора: судьи сочли, что один штрафной круг был начислен белорусам ошибочно. Таким образом, предварительное время экипажа №2 из братской республики — 22 минуты 15 секунд. Белорусы бросились обниматься.

Сирийцы финишировали через 27 минут 58 секунд, продемонстрировав просто отличный для новичков результат. Если кто-то в это не верит — вспомните достижения вьетнамцев. Ну а таджикский экипаж… Таджики попытались компенсировать свои промахи скоростью. Их мехвод от души разогнал свой Т-72Б3, на высокой скорости машина вошла в поворот, ее повело в сторону… Механик-водитель почти выровнял танк, но тут у «семьдесятдвойки» слетела левая гусеница!

Над трибунами повисли сочные русские выражения, которыми танковый интернационал болельщиков прокомментировал случившееся…

Судьи остановили отсчет времени. К месту ЧП рванулся запасной танк Таджикистана. Когда таджики пересекли наконец-то финишную черту, на секундомере было 33 минуты 8 секунд.

Из динамиков громыхал советский «И юный Октябрь впереди». Таджики уехали с полигона под очень символическую для них строчку «С неба милостей не жди!..». Солнечное небо не просто грело, оно обжигало.

Удивительная гонка

И вот, наконец, самый долгожданный заезд — Иран, Россия и Сербия. Все экипажи — опытные, матерые и — внимание, девушки, — холостые! Танки без лишней торопливости заняли места на старте. Дула и затворы установленных на башнях 12,7-мм пулеметов НСВТ были рачительно замотаны полиэтиленом. Неэстетично, зато хоть какое-то спасение от пыли.

Пока зрители спорили, можно ли приготовить на раскаленной солнцем броне яичницу, генерал-майор Роман Бинюков дал команду экипажам: «Вперед!»

Первыми со старта на зеленом танке ушли к «змейке» иранцы. При ее преодолении танк Ирана задел один столб разметки, но в итоге все же благополучно оказался на площадке загрузки боеприпаса. Командир экипажа и наводчик-оператор пулей выпрыгнули из башни, забросили в машину три снаряда и три заряда, после чего люки захлопнулись.

Танк к стрельбе готов. Через 2 минуты 45 секунд после старта иранский танк открыл огонь. Первое попадание в контур «вражеского танка» — почти по центру, второе — в правый край мишени, третье — туда же.

Меньше чем за минуту отлично отстрелявшиеся иранцы покинули огневую позицию под бурные аплодисменты своих болельщиков. Одновременно со старта сорвался синий танк российского экипажа: командир Виктор Шерстнев, наводчик-оператор Андрей Быстрыгин, механик-водитель Алексей Назаренко.

«Змейку» он прошел безукоризненно, а затем смог загрузить боеприпасы и открыть огонь на целых 50 секунд раньше, чем иранцы. Как наши ребята смогли это сделать — неизвестно.

Первый снаряд российского танка прошил у мишени левый верхний край «башни». Еще чуть-чуть бы повыше и — промах, но «чуть-чуть» не считается. Перед вторым выстрелом последовала пауза — чувствовалось, что наводчик-оператор старается успокоиться. Наконец — выстрел! Попадание в самый нижний край мишени. Еще бы чуть-чуть пониже — и…

Лица российских болельщиков стали просто каменными… Но третий снаряд наш экипаж закатал четко в центр мишени. Ура!

В облаке сизого дизельного выхлопа синий танк сдал назад, развернулся и помчался по маршруту дальше. В ту же секунду старт покинул красный танк Сербии. К этому моменту на жару уже никто не обращал внимания — ни танкисты, ни зрители.

Противотанковый ров синяя машина преодолела легко и изящно. Потерявший время на пит-стопе танк Ирана уже оказался позади, и наши завершили первый круг первыми с результатом 5 минут 30 секунд против иранских 8 минут 57 секунд.

Сербы загрузили боеприпасы быстро, а вот поднявшуюся мишень их наводчик-оператор искал в прицеле достаточно долго. Наконец красный танк рвануло назад отдачей, из ствола орудия выхлестнул многометровый огненный язык.

Первый выстрел сербский танк смог сделать лишь спустя 3 минуты 6 секунд после старта. Зато мишень была уверенно поражена. Второй выстрел — попадание, третий — тоже!

Когда такое было на биатлоне этого года, чтобы ни один из участвующих в заезде экипажей из орудия не промахнулся? Ни разу такого не было. Удивительная гонка.

День, когда мертвые седеют

Огневая задача №2 — стрельба по «вертолету» из НСВТ. Дистанция — 900 метров, боекомплект — 15 патронов.

Четвертой короткой очередью Виктор Шерстнев сбил «вертолет». Иранцы и сербы с «вертолетом» тоже справились. Рык дизелей, клацанье траков, столбы пыли и фонтаны земли из-под гусениц, раскаленные воздух и броня — сумасшедший драйв.

Огневая задача №3 — поражение «РПГ» из спаренного с орудием 7,62-мм пулемета ПКТМ. Дистанция — 700 метров, боекомплект — 15 патронов. Андрей Быстрыгин не подвел — стеклянная мишень осыпалась осколками.

Теперь нашим оставалось лишь закончить третий круг. Мехвод Алексей Назаренко на прямолинейном участке трассы разогнал Т-72Б3 до фантастических 77 км/ч. Это притом что, согласно паспортным данным, танк по шоссе выдает лишь 65 км/ч.

Но танкисты дикие нагрузки трассы биатлона выдерживали, а вот техника — не всегда. Когда секундомер нашей команды добежал до 17 минут 55 секунд, у синей «семьдесятдвойки» на вираже сорвало левую «гуслю»! Машина по инерции какое-то время еще вспахивала катками борозду в твердом, как камень, грунте полигона, а затем встала.

«Ой-е-ей, друзья мои…» — только и смог выдать в динамики комментатор, после чего всхлипнул и умолк.

Над трибунами повисла звенящая тишина, сменившаяся хоровым стоном. Так, под коллективный стон трибун, к месту ЧП и убыл резервный танк нашей команды.

Уверен, если бы в этот момент начался конец света, его бы в «Алабино» просто не заметили. Все внимание зрителей оказалось приковано ко второму синему танку. Успеет или не успеет?

Он успел, а иранцы и сербы успешно промахнулись по «РПГ». Даже потратив уйму времени на смену танка, российский экипаж смог все же финишировать первым в своем заезде.

Ну что сказать? Бойцы! Один полковник, все время заезда подчеркнуто спокойно наблюдавший за гонкой, после финиша наших снял фуражку и пригладил мокрую от пота уставную прическу.

«Бывают дни, когда даже мертвые седеют, — афористично сообщил он соседу. — Сегодняшний — как раз такой».

Предварительные результаты третьего заезда 31 июля оказались таковы: Россия — 21 минута 2 секунды, Иран — 27 минут 39 секунд, Сербия — 26 минут 02 секунд. Да, очередного рекорда не случилось, но потраченных за гонку нервов и адреналина хватило бы на десяток рекордов!

Без участия российской стороны…

Выведенные на табло результаты третьего заезда дня не стали итоговыми. Уже глубоким вечером, когда жара спала и зрители разъехались по домам, комиссия конкурса «Танковый биатлон» занялась повторной проверкой результатов заездов дня и технической экспертизой танков. Результат этих трудов стал известен в 19.45. Пожалуй, стоит процитировать сообщение судейской комиссии конкурса «Танковый биатлон» полностью.

«У таджикских и российских танкистов при преодолении скоростного участка трассы произошел обрыв гусеницы. По условиям соревнований экипажам поврежденных танков были выделены резервные боевые машины и начислено дополнительное время. Команде Республики Таджикистан — 3 минуты 55 секунд, команде Российской Федерации — 3 минуты 2 секунды. На заседании комиссии конкурса «Танковый биатлон» коллегиальным решением судей по результатам технической экспертизы и видеоконтроля ошибки танковых экипажей не установлены. При принятии решения по команде Российской Федерации голосование проводилось без участия российской стороны. Таким образом, решением судей были установлены окончательные результаты заездов. От времени, показанного таджикским и российским экипажем, было отнято время, потраченное на замену танков. Судейской комиссией определен окончательный результат. Для таджикского экипажа — 32 минуты 1 секунда. Для российского экипажа — 19 минут 47 секунд, что является вторым результатом по итогам проведенных заездов».

Первые два места — за Россией!

Таким образом, к утру 1 августа уже не только первое, но и второе место в индивидуальных гонках «Танкового биатлона — 2018» заняли экипажи из России, а на третьем месте оказался экипаж №2 Казахстана. Вот так завершился день 31 июля в «Алабино», по накалу страстей и переживаний вполне достойный увековечивания в киноблокбастере.

«Это вам не мундиаль какой-то, это настоящий полет брони!..» — с улыбкой выдал мне на прощанье один из белорусских танкистов. И был, несомненно, прав.

Уходить с полигона не хотелось. Пощелкивая, остывали двигатели танков. О чем-то своем беседовали танкисты, с заметным усилием натягивая на уставшие лица улыбки. Кто-то кого-то поздравлял. Кого-то громким шепотом поругивали, но не обидно, а так… Для профилактики. Затем все равно одобрительно хлопали по плечу.

Пожелаем же и мы всем участникам «Танкового биатлона — 2018» успехов.

Пока танкисты отдыхают, а трассу в «Алабино» приводят в порядок, напомним нашим читателям, что «Танковый биатлон — 2018» продлится по 11 августа включительно. Так что у вас еще есть возможность лично посетить эту битву железных «гладиаторов».