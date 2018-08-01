«Покрасили самолет агрессора?»: Порошенко показал видео полета новых истребителей ВСУ

Киев, 1 августа. Украинские военнослужащие получили усовершенствованные истребители МИГ-29МУ1. Об этом во вторник сообщил глава Украины Петр Порошенко в своем микроблоге социальной сети Twitter.

«Украинские военные получили модернизированные истребители МиГ-29МУ1​​​. Два боевых самолета, которые усилят обороноспособность украинской армии, уже в одной из воинских частей», — похвастался он.

Порошенко отметил, что истребитель МиГ-29 является ключевым боевым самолетом воздушных сил Украины. Усовершенствованный МиГ-29МУ1, по его словам, оборудован более мощной радиолокационной станцией.

Кроме того, глава Украины добавил, что работы по модернизации боевого воздушного судна выполнил Львовский государственный авиационно-ремонтный завод совместно с другими предприятиями концерна «Укроборонпром».

Украинские пользователи недоумевают, почему новые истребители, поступающие в украинскую армию, похожи на «российские». Участники обсуждения в комментариях к видео шутят: «Покрасили самолеты агрессора?».

Ранее стало известно, что Порошенко может устроить провокацию в Донбассе.

Как ранее сообщало агентство «URA.RU», киевские военные массово отказываются от миномета «Молот», потому что вооружение украинского производства «разваливается при их использовании». Отмечалось, что в ходе учебных маневров Вооруженных сил Украины новые минометы беспрерывно ломались и даже взрывались.