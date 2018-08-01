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Медведев назначил нового замглавы Минздрава РФ
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    Медведев назначил нового замглавы Минздрава РФ

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    Медведев назначил нового замглавы Минздрава РФ

    Москва, 1 августа. Глава правительства России Дмитрий Медведев назначил директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Евгения Камкина заместителем министра здравоохранения РФ.

    О кадровом решении стало известно из распоряжения председателя правительства на официальном сайте Кабмина РФ.

    «Назначить Камкина Евгения Геннадьевича заместителем министра здравоохранения РФ», — говорится в тексте распоряжения премьер-министра.

    Ранее Медведев назначил бывшего главу департамента информационно-коммуникационных технологий и аналитического обеспечения осуществления внешнего государственного аудита (контроля)​​​ Счетной палаты Алексея Скляра замминистра труда и социальной защиты России.

    Автор: Екатерина Кухарева
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