Медведев назначил нового замглавы Минздрава РФ

Москва, 1 августа. Глава правительства России Дмитрий Медведев назначил директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Евгения Камкина заместителем министра здравоохранения РФ.

О кадровом решении стало известно из распоряжения председателя правительства на официальном сайте Кабмина РФ.

«Назначить Камкина Евгения Геннадьевича заместителем министра здравоохранения РФ», — говорится в тексте распоряжения премьер-министра.

Ранее Медведев назначил бывшего главу департамента информационно-коммуникационных технологий и аналитического обеспечения осуществления внешнего государственного аудита (контроля)​​​ Счетной палаты Алексея Скляра замминистра труда и социальной защиты России.