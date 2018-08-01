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Украина
В «Нафтогазе» рассказали о планах взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд
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    В «Нафтогазе» рассказали о планах взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд

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    В «Нафтогазе» рассказали о планах взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд

    Киев, 1 августа. Коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания будет бороться за отмену решения шведского апелляционного суда о приостановке взыскания с российского «Газпрома» 2,6 млрд долларов по спору о транзите газа. 

    «Мы стремимся к отмене решения», — сказал Витренко, его цитирует DW. 

    По его словам, шансы на получение положительного решения к сентябрю остаются высоки. Коммерческий директор назвал необоснованной позицию «Газпрома».

    Арбитраж Стокгольма обязал российскую компанию выплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов. Позднее Украина сообщила о ходатайстве в суд об аресте активов «Газпрома» в нескольких странах мира.

    В июне «Газпром» добился приостановки решения суда. Несмотря на жалобу со стороны «Нафтогаза», решение шведского суда округа Свеа было оставлено в силе.

    Автор: Юлия Шелковенко
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