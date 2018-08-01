В «Нафтогазе» рассказали о планах взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд

Киев, 1 августа. Коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания будет бороться за отмену решения шведского апелляционного суда о приостановке взыскания с российского «Газпрома» 2,6 млрд долларов по спору о транзите газа.

«Мы стремимся к отмене решения», — сказал Витренко, его цитирует DW.

По его словам, шансы на получение положительного решения к сентябрю остаются высоки. Коммерческий директор назвал необоснованной позицию «Газпрома».

Арбитраж Стокгольма обязал российскую компанию выплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов. Позднее Украина сообщила о ходатайстве в суд об аресте активов «Газпрома» в нескольких странах мира.

В июне «Газпром» добился приостановки решения суда. Несмотря на жалобу со стороны «Нафтогаза», решение шведского суда округа Свеа было оставлено в силе.