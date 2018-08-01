Хотя бы увидела внучку: коллега скончавшейся звезды «Тайн следствия» Глуховой раскрыла подробности ее жизни

Актриса театра и кино, запомнившаяся зрителям по сериалам «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей», а также небольшой ролью в фильме «Москва слезам не верит» Людмила Глухова скончалась на 55-м году жизни в Санкт-Петербурге. Как сообщил источник ФАН, причиной смерти актрисы стало длительное и тяжелое онкологическое заболевание.

За роль в спектакле «Человек дождя» в 2005 году Людмила Глухова была награждена театральной премией «Золотая маска».

За несколько дней до смерти Глухова стала бабушкой, она успела увидеть свою новорожденную внучку и даже принять участие в выборе имени для малышки. Об этом Федеральному агентству новостей рассказали в пресс-службе Культурно-досугового центра «Красногвардейский», где Людмила Глухова до последних дней работала художественным руководителем. На сайте КДЦ ее имя по-прежнему значится среди руководителей.

Как рассказала руководитель пресс-службы «Красногвардейского» Ольга Назарова, на работу в КДЦ Глухова пришла в 2012 году, а с 2015-го стала там худруком.

«Художественный руководитель опекает наши творческие коллективы, которых у нас более тридцати. Людмила Борисовна помогала с репертуаром, отправляла коллективы на гастроли, участвовала в создании летописи коллективов», — рассказала представитель центра.

По ее словам, не в последнюю очередь благодаря усилиям Глуховой два коллектива «Красногвардейского» получили золотые награды на конкурсах в Вене и Риме.

«Под ее руководством наш театр «Образ» и шоу-группа барабанщиц завоевали звание народных коллективов — а в любительском творчестве это самое высокое звание», — рассказала Назарова.

Вспоминая о личных качествах скончавшейся актрисы, Ольга Назарова не могла сдержать слез.

«Людмила Борисовна была очень светлым человеком, — рассказала представитель КДЦ. — И профессионал на своем месте, и хороший человек, с которым можно было поговорить на любую тему. Она знала подход к каждому из нас, с ней было легко и светло. Такая потеря… очень тяжело…»

Назарова рассказала и о семье Людмилы Глуховой, которая поддерживала актрису до последнего дня.

«У нее замечательный сын, она очень гордилась своим сыном. Недавно у нее родилась внучка, она обязательно хотела этого дождаться. Она своим статусом бабушки очень гордилась. Но, к сожалению, она всего несколько дней наслаждалась этой ролью — новой для себя ролью бабушки. Но хотя бы она увидела внучку, ее назвали Лерочкой, Валерией. Она просто светлела на глазах, говоря об этом…» — рассказала Назарова.

Прощание с Людмилой Глуховой состоится в четверг, 2 августа, в Большом зале крематория на Шафировском проспекте.

Напомним, накануне стало известно о смерти в Москве актрисы Театра имени Ермоловой Натальи Кузнецовой. Кузнецова также скончалась в 55 лет от онкологического заболевания.