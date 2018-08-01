Во всем виноват алкоголь: Онищенко объяснил, почему Алтай стал самым «больным» регионом России

Минздрав России обнародовал данные за 2017 год, согласно которым чаще всего в России болеют жители Алтайского края, Петербурга, Ненецкого автономного округа, Карелии и Республики Коми.

По информации министерства, в прошлом году в Алтайском крае было зарегистрировано 253 429,5 заболеваний на 100 тысяч жителей, в Петербурге — 236 874,7, в Ненецком АО — 230 700,8, в Карелии — 230 371,7, в Коми — 230 230,4.

При этом меньше всего болезней в 2017 году было в Кабардино-Балкарии. Там зафиксировано 95 473,8 заболеваний на 100 тысяч населения. Далее идут Чечня, в которой было зарегистрировано 112 108,9 заболеваний, Курская область (115 123,6 заболеваний на 100 тысяч населения), Республика Тыва (115 621,4) и Астраханская область (115 921,2).

Как объяснил в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Госдумы, заслуженный врач России, Геннадий Онищенко, анализируя подобную информацию, важно учитывать статистический рост выявляемости заболеваний.

«Алтайский край, например, как и Петербург, и Москва — это регионы, в которых хорошо развито здравоохранение. Много внимания уделяется современным технологиям, контролю заболеваемости, профилактическим осмотрам и так далее. И это играет положительную роль при выявляемости заболеваний. Отсюда и высокие показатели», — пояснил Геннадий Онищенко.

Парламентарий также обратил внимание на то, что регионы — аутсайдеры по заболеваемости, как правило, находятся в климатически неблагоприятной среде.

«Там и недовыявление болезней явно есть. И потом, более корректная информация — это не общее количество недугов на 100 тысяч населения, а структура заболеваемости. На первом месте стоят сердечно-сосудистые заболевания. Потом идут онкологические. На третьем месте, как правило, идут травмы, в том числе полученные в результате алкогольного опьянения. К слову, в нашей стране был период, когда травмы стояли на втором месте в структуре заболеваемости населения. И это говорило о том, что у нас большой беспорядок», — заметил Геннадий Онищенко.

По его словам, Алтайский край — это регион с ярко выраженной континентальностью, для которой характерны холодные зимы и жаркие лета, а также резкие температурные перепады в течение суток.

«Для пришлого населения это тяжело переносится. Каких-то особенностей для здоровья, связанных с антропогенным влиянием на окружающую среду, на Алтае сейчас я не могу назвать. Но могу сказать, что очень серьезную роль там играют вопросы, связанные с употреблением алкоголя. Алтайский край граничит с Казахстаном. Поэтому там характерно высокое потребление крепких спиртных напитков, которые в Казахстане довольно дешевые. И это серьезная проблема», — сказал Геннадий Онищенко.

С уровнем потребления алкоголя заслуженный врач России связал и тот факт, что мусульманские регионы страны, по информации Минздрава, являются наиболее «здоровыми».

«Религия — это не что иное, как сборник здоровьесберегающего поведения человека, в том числе и психологического. Другими словами, религия как фактор сохранения здоровья играет важную роль. Мы видим это на примере Кабардино-Балкарии и Чечни. Там не пьют. А в регионах, где люди пьют, заболеваний очень много. Во всем виноват алкоголь», — заключил Геннадий Онищенко.

Депутат Госдумы добавил, что многое зависит и от структуры населения: там, где много пожилых людей, и уровень заболеваемости будет выше, чем в регионах, где много молодежи и людей среднего возраста.