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Роспотребнадзор посоветовал сокращать рабочий день в жару
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    Роспотребнадзор посоветовал сокращать рабочий день в жару

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    Роспотребнадзор посоветовал сокращать рабочий день в жару

    Москва, 1 августа. Роспотребнадзор посоветовал сокращать рабочий день на один час в жару в том случае, если температура воздуха в рабочем помещении достигает отметки в плюс 28,5.

    «В случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    При дальнейшем повышении температуры в офисе специалисты Роспотребнадзора рекомендуют отпускать сотрудников домой еще раньше: при плюс 29 рабочий день советуют делать короче на два часа, при плюс 30,5 — на четыре, передает «ФедералПресс».

    Кроме того, специалисты напомнили, что в жаркую погоду нужно рационально организовать режим работы для тех, кто трудится на открытом воздухе: при плюс 32,5 сеанс непрерывной работы не должен быть дольше 15 — 20 минут. После этого, чтобы не допустить перегревания организма, рекомендуется отдохнуть 10 — 12 минут в прохладном помещении.

    Среди прочих рекомендаций ведомства для россиян, работающих в жаркую погоду, — одежда из плотных сортов ткани и соблюдение питьевого режима для профилактики обезвоживания. Уточняется, что допускать к работе в трудных погодных условиях следует людей от 25 до 40 лет.

    Автор: Василий Котов
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