Убитый в Москве отец-тиран представлялся сотрудником ФСБ

Москва, 1 августа. Визитки сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) нашли у 57-летнего Михаила Хачатуряна, в убийстве которого подозреваются три его дочери, сообщили СМИ.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели принадлежавший Хачатуряну автомобиль марки Lexus и обнаружили в салоне иномарки оружие, патроны и визитки на имя начальника юротдела ФСБ Михаила Хачатуряна, сообщил телеканал 360 со ссылкой на источник.

Напомним, сестры подозреваются в убийстве своего отца. Тело мужчины с множественными ножевыми ранения нашли на лестничной площадке в одном из московских домов 27 июля. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемые рассказали, что отец не только избивал их, а превратил в рабынь.

Ранее организатор кризисного центра для пострадавших от домашнего насилия женщин и детей Наталья Краснослободцева рассказала в интервью Федеральному агентству новостей, почему сестры не пытались сбежать от отца-тирана.