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Убитый в Москве отец-тиран представлялся сотрудником ФСБ
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    Убитый в Москве отец-тиран представлялся сотрудником ФСБ

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    Убитый в Москве отец-тиран представлялся сотрудником ФСБ

    Москва, 1 августа. Визитки сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) нашли у 57-летнего Михаила Хачатуряна, в убийстве которого подозреваются три его дочери, сообщили СМИ.

    Сотрудники правоохранительных органов осмотрели принадлежавший Хачатуряну автомобиль марки Lexus и обнаружили в салоне иномарки оружие, патроны и визитки на имя начальника юротдела ФСБ Михаила Хачатуряна, сообщил телеканал 360 со ссылкой на источник.

    Напомним, сестры подозреваются в убийстве своего отца. Тело мужчины с множественными ножевыми ранения нашли на лестничной площадке в одном из московских домов 27 июля. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемые рассказали, что отец не только избивал их, а превратил в рабынь.

    Ранее организатор кризисного центра для пострадавших от домашнего насилия женщин и детей Наталья Краснослободцева рассказала в интервью Федеральному агентству новостей, почему сестры не пытались сбежать от отца-тирана.

    Автор: Дарья Смолина
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