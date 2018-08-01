Корабли ВМФ РФ приступили к учениям в Балтийском море

Москва, 1 августа. Десять боевых кораблей Балтийского, Черноморского и Северного флотов приступили к отработке учений в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Во время учений межфлотская группировка отработает противокорабельную, противолодочную и противовоздушную оборону в Балтийском море. В состав группировки входят десантные корабли «Иван Грен», «Королев», «Минск», корветы «Сообразительный», «Бойкий», крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», атомная подводная лодка «Орел» и фрегат «Адмирал Макаров».

«Учения проводятся на этапе свертывания сил, ранее принимавших участие в Главном военно-морском параде», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ

Во время них группировка отработает эпизод высадки морского десанта на побережье полигона Балтийского флота.