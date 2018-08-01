Аргумент, способный отрезвить: эксперт рассказал, как Россия стала лидером по новой бронетехнике

Российская Федерация возглавила мировой рейтинг по количеству современных образцов бронетанковой и автомобильной техники, а также ракетно-артиллерийского вооружения, об этом заявил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«За последние пять лет в ходе перевооружения войск введено в эксплуатацию более 25 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и свыше четырех тысяч современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения», — сказал он в преддверии Дня тыла Вооруженных сил, который отмечается 1 августа.

По словам Булгакова, всего на вооружение было принято свыше 80 образцов современной техники. Это дало возможность довести их долю в ней до 50 процентов.

Истерика на Западе

Военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии ФАН отметил, что новости о разработке в России новых образцов вооружений стали уже привычным делом и обычно вызывают истерику на Западе. Достаточно упомянуть те разработки, о которых президент рассказал в послании к депутатам в марте.

«Но это только верхушка айсберга. Потенциальные противники должны понимать, что в России не только разрабатывается передовое оружие, но и реально производится. И не только на продажу, но и поступает на вооружение ВС РФ. И второе — это не только ракеты, беспилотники и гиперзвуковое оружие. Это и обычные виды вооружений, которые необходимо постоянно модернизировать: от боевых кораблей (напомню, на днях три новых корабля приняты в боевой состав ВМФ РФ и более двадцати ожидаются до конца года) до бронетехники и артиллерии», — пояснил Дмитрий Родионов.

Возможно, считает эксперт, кто-то подумал, что Россия увлеклась разработкой боевых лазеров и баллистических ракет и забыла о необходимости обновления парка обычных вооружений, который, надо признать, в 90-е и нулевые действительно ветшал, как и все в российской армии. Зря. Родионов напомнил: несмотря на то, что появление ядерного и высокоточного оружия давно изменило привычную картину военных действий, традиционные виды вооружения продолжают играть основную роль в любой войне.

«После ракет (если они вообще будут применяться) в любом случае в дело вступают танки, артиллерия, пехота. И, глядя на то, как НАТО усиленно наращивает военный потенциал у наших границ, размещает технику и новые подразделения якобы для защиты от нас, полагаю, мы не можем никак не ответить.