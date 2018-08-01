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Болгария призвала ЕС отказаться от агрессии в диалоге с Россией
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    Болгария призвала ЕС отказаться от агрессии в диалоге с Россией

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    Болгария призвала ЕС отказаться от агрессии в диалоге с Россией

    Москва, 1 августа. Россия зарекомендовала себя как традиционный партнер Европы в сферах энергетики, экономики, туризма и борьбы с терроризмом, считает президент Болгарии Румен Радев.

    «Несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях между Россией и ЕС и взаимные санкции, Россия зарекомендовала себя как традиционный партнер Европы в сферах энергетики, экономики, туризма и борьбы с терроризмом», — заявил он в интервью сербскому изданию CorD Magazine.

    Радев подчеркнул, что главная задача внешней политики заключается в том, чтобы «открыть двери для диалога и сотрудничества, а не называть кого-то врагом». Он обратил внимание, что отказ от диалога не является решением.

    Вести двусторонние отношения Радев призвал, избегая агрессивного тона. Президент Болгарии напомнил, что Россия является самой большой страной в Восточной Европе и прагматичный диалог с ней отвечает общим интересам ЕС и Москвы.

    Напомним, ЕС ввел санкции против России в 2014 году из-за разного подхода к вопросу о Крыме. Полуостров вошел в состав РФ по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с Россией. Однако Украина и ряд западных государств отказываются признавать итоги народного волеизъявления.

    Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт: республика вошла в состав РФ демократическим путем.

    Автор: Василий Котов
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