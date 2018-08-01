Эксперт оценил шансы Путина и Абэ разрешить на ВЭФ территориальный спор по Курилам

Токио, 1 августа. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии на Восточном экономической форуме может стать успешной, если стороны придут к консенсусу по вопросу экономической деятельности на Курильских островах, заявил доцент токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун.

Браун обратил внимание, что на данный момент Москва и Токио договорились о пяти приоритетных направлениях для совместных проектов на Курильских островах. Он отметил, что это значимый шаг в отношениях двух стран: Япония впервые за 70 лет обозначит свое присуствие в этом регионе.

Однако он констатировал, что для этих проектов есть ряд серьезных препятствий. Так, Япония хочет работать на островах без признания российского суверенитета над ними, а Москва заявляет, что такой шаг противоречит российскому законодательству.

Путину и Абэ предстоит обсудить эти спорные моменты на ВЭФ, и в случае преодоления препятствий, будет сделан «значительный шаг вперед для двусторонних отношений». Браун отметил, в таком случае переговоры точно можно будет назвать успешными, и оценил такую вероятность.

«Объективно нет вероятности того, что будет достигнуто окончательное соглашение для разрешения территориального спора в ближайшее время​​​, — приводит лова эксперта РИА Новости. — Тем не менее, саммит в сентябре может быть значимым, если он приведет к заключению соглашения по совместной экономической деятельности на островах».

Накануне российские и японские министры договорились ускорить работу по подготовке встречи Путина и Абэ.