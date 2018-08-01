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Отчаянная байкерша промчалась по Русскому мосту: опубликовано видео
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    Отчаянная байкерша промчалась по Русскому мосту: опубликовано видео

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    Отчаянная байкерша промчалась по Русскому мосту: опубликовано видео

    Владивосток, 1 августа. Видео с девушкой-байкером, мчащейся на огромной скорости по Русскому мосту, напугало жителей Владивостока. Ролик опубликован в группе Primorye_online в социальной сети Instagram.

    На кадрах запечатлено, как девушка-байкер мчится на сумасшедшей скорости по Русскому мосту во Владивостоке. Пользователи Сети сравнили мотогонщицу с Моникой — известной байкершей, которая прославилась благодаря своими трюками, сообщает Deita.ru.

    «В данном случае имя Моника нарицательное. К сожалению», — отметили пользователи социальной сети.

    Авторы ролика подчеркнули, что на кадрах запечатлена другая девушка, однако это еще больше встревожило приморцев, боящихся повторения трагедии.

    Напомним, в июле 2017 года байкерша, известная под псевдонимом Моника, погибла в аварии на шоссе Седанка — Патрокл во Владивостоке.

    Автор: Дана Балан
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