Отчаянная байкерша промчалась по Русскому мосту: опубликовано видео

Владивосток, 1 августа. Видео с девушкой-байкером, мчащейся на огромной скорости по Русскому мосту, напугало жителей Владивостока. Ролик опубликован в группе Primorye_online в социальной сети Instagram.

На кадрах запечатлено, как девушка-байкер мчится на сумасшедшей скорости по Русскому мосту во Владивостоке. Пользователи Сети сравнили мотогонщицу с Моникой — известной байкершей, которая прославилась благодаря своими трюками, сообщает Deita.ru.

«В данном случае имя Моника нарицательное. К сожалению», — отметили пользователи социальной сети.

Авторы ролика подчеркнули, что на кадрах запечатлена другая девушка, однако это еще больше встревожило приморцев, боящихся повторения трагедии.

Напомним, в июле 2017 года байкерша, известная под псевдонимом Моника, погибла в аварии на шоссе Седанка — Патрокл во Владивостоке.