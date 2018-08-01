Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
ФАН-ТВ
В Мособлсуде начали зачитывать приговор «банде ГТА» | 1 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
Общество
Памфилова прокомментировала принятие дресс-кода в избиркоме Петербурга
Следующая новость
СирияСирия РоссияРоссия УкраинаУкраина Политика Политика НовороссияНовороссия Лента новостейЛента новостей Весь мирВесь мир Фан-ТВ Фан-ТВ
ОбществоОбщество Происшествия Происшествия Иносми Иносми Соцсети Соцсети Экономика Экономика Спорт Спорт Технологии Технологии
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Мособлсуде начали зачитывать приговор «банде ГТА» | 1 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Сирийская арабская армия обнаружила штаб-квартиру «Белых касок». Опубликовано видео с места крушения самолета в Мексике. На оглашение приговора участникам «банды ГТА» уйдет неделя. 1 августа — день годовщины вступления России в Первую мировую войну.
    13:45 1 Августа 2018
    38

    Сирийская арабская армия обнаружила штаб-квартиру «Белых касок»

    В Мособлсуде начали зачитывать приговор «банде ГТА» | 1 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Сирийская арабская армия обнаружила штаб-квартиру «Белых касок» в провинции Даръа, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей в республике. В ходе прочесывания освобожденных от террористов населенных пунктов Хейт и Джиллин военные наткнулись на один из пунктов «Белых касок». Военный источник пояснил, эта находка стала очередным доказательством их причастности к террористическим группировкам, действующим в России. Внутри штаб-квартиры было обнаружено различное вооружение, а также медицинские принадлежности и список с именами боевиков, которых лечили в этом штабе.

    Опубликовано видео с места крушения самолета в Мексике

    В Мособлсуде начали зачитывать приговор «банде ГТА» | 1 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Видеозапись с места падения пассажирского самолета Embraer 190 мексиканской авиакомпании выложили в сеть. Напомним, что лайнер, выполнявший рейс Дуранго — Мехико, потерпел крушение сразу после взлета. В момент катастрофы на борту находились 103 человека. В результате инцидента никто не погиб, пострадавшие получили ранения и ожоги различной степени тяжести. Губернатор мексиканского штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро заявил, что причиной крушения самолета стал резкий порыв ветра.

    На оглашение приговора участникам «банды ГТА» уйдет неделя

    В Мособлсуде начали зачитывать приговор «банде ГТА» | 1 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Московский областной суд выносит обвинительный приговор пяти выжившим участникам «банды ГТА», которые обвиняются в серии нападений на водителей в Московской области. Обвинение запросило сроки от 25 лет колонии строгого режима до пожизненного лишения свободы. Объем дела составляет 170 томов, на оглашение приговора, согласно подсчетам секретаря, уйдет порядка шести дней. Напомним, год назад «банда ГТА» во время перевозки в лифте в Мособлсуде завладела оружием и напала на конвоиров. В результате перестрелки трое членов банды были ликвидированы.

    1 августа — день годовщины вступления России в Первую мировую войну

    В Мособлсуде начали зачитывать приговор «банде ГТА» | 1 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Сегодня, в день годовщины вступления России в Первую мировую войну, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр культуры Владимир Мединский приняли участие в акции памяти жертв. Они возложили венки к обелиску «Павшим в Мировой войне» и могиле Верховного главнокомандующего Российской Империи Великого князя Николая Николаевича. Нарышкин отметил, что восстановление хроники событий — один из приоритетов военно-исторического общества и уже большая часть архивов об участниках Первой мировой оцифрована и каждый может найти информацию о своих родственниках.
    Оглавление
    Закрыть
    Читайте нас в Дзене
    В Госдуме цитатой Грибоедова ответили Порошенко на подготовку иска из-за Крыма и Донбасса

    В Госдуме цитатой Грибоедова ответили Порошенко на подготовку иска из-за Крыма и Донбасса

    12:50   1 Августа 2018
    4449
    Сын убитого Михаила Хачатуряна рассказал всю правду о своем отце и сестрах

    Сын убитого Михаила Хачатуряна рассказал всю правду о своем отце и сестрах

    12:43   1 Августа 2018
    668
    Названа причина смерти актрисы из «Улиц разбитых фонарей» Глуховой

    Названа причина смерти актрисы из «Улиц разбитых фонарей» Глуховой

    12:04   1 Августа 2018
    72903
    Убийство «ветерана АТО» в Бердянске назвали «закономерностью»

    Убийство «ветерана АТО» в Бердянске назвали «закономерностью»

    11:36   1 Августа 2018
    1193