В Мособлсуде начали зачитывать приговор «банде ГТА» | 1 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Сирийская арабская армия обнаружила штаб-квартиру «Белых касок» Сирийская арабская армия обнаружила штаб-квартиру «Белых касок» в провинции Даръа, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей в республике. В ходе прочесывания освобожденных от террористов населенных пунктов Хейт и Джиллин военные наткнулись на один из пунктов «Белых касок». Военный источник пояснил, эта находка стала очередным доказательством их причастности к террористическим группировкам, действующим в России. Внутри штаб-квартиры было обнаружено различное вооружение, а также медицинские принадлежности и список с именами боевиков, которых лечили в этом штабе.

Опубликовано видео с места крушения самолета в Мексике Видеозапись с места падения пассажирского самолета Embraer 190 мексиканской авиакомпании выложили в сеть. Напомним, что лайнер, выполнявший рейс Дуранго — Мехико, потерпел крушение сразу после взлета. В момент катастрофы на борту находились 103 человека. В результате инцидента никто не погиб, пострадавшие получили ранения и ожоги различной степени тяжести. Губернатор мексиканского штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро заявил, что причиной крушения самолета стал резкий порыв ветра.

На оглашение приговора участникам «банды ГТА» уйдет неделя Московский областной суд выносит обвинительный приговор пяти выжившим участникам «банды ГТА», которые обвиняются в серии нападений на водителей в Московской области. Обвинение запросило сроки от 25 лет колонии строгого режима до пожизненного лишения свободы. Объем дела составляет 170 томов, на оглашение приговора, согласно подсчетам секретаря, уйдет порядка шести дней. Напомним, год назад «банда ГТА» во время перевозки в лифте в Мособлсуде завладела оружием и напала на конвоиров. В результате перестрелки трое членов банды были ликвидированы.