Симферополь, 1 августа. Крым присоединился к России и не дал превратить себя в колонию, такое мнение высказал замглавы Комунистической партии Чехии Йосеф Скала.

В Крыму находится с визитом делегация чешских политиков и активистов. Гости российского полуострова побывали на новых объектах инфраструктуры, высоко оценив развитие региона.

Чешский политик Йосеф Скала заявил, что помнит Крым и в украинские времена. По его мнению, в российском Крыму виден большой прогресс. Однако главной победой России стал тот факт, что страна не дала превратить полуостров в колонию Запада.

«Вы добились первой настоящей победы после почти 30 лет отступления и поражений со стороны тех, кто ущемляет наши страны, превращает их в свои колонии», – подчеркнул он.

Скала с удовольствием признал, что Россия возобновила стратегический и геополитический паритет. Именно в возможности суверенной политики заинтересована и Москва, и Крым, и Чехия, добавил представитель компартии.

Крым присоединился к России в марте 2014 года. По итогам народного референдума полуостров стал российским субъектом. Украина и Запад не признали итоги референдума. В экспертных кругах считают, что США могут признать Крым за Россией при смене политической конъюктуры. В Кремле вопрос о статусе полуострова назвали окончательно закрытымю