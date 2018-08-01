У главы Минтранса России появился новый советник

Москва, 1 августа. Советник главы Росавтодора Александр Николаев назначен на должность советника министра транспорта России, говорится в сообщении Росавтодора.

«Приказом Министра транспорта РФ от 01.08.2018 № 983/к Николаев Александр Викторович назначен на должность советника Министра транспорта РФ», — говорится в сообщении.

Коллектив Росавтодора поздравил Николаева с назначением на должность советника министра транспорта России и пожелал достижения всех поставленных целей.

Напомним, с 2010 года Николаев работал в сфере дорожного хозяйства России. С февраля 2017 года Николаев был назначен на должность советника руководителя Росавтодора. Он курировал вопросы по внедрению методов проектного управления в деятельности ведомства.