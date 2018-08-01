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Общество
Егора Крида оштрафовали на 20 тыс. рублей за несанкционированный концерт в Москве
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    Егора Крида оштрафовали на 20 тыс. рублей за несанкционированный концерт в Москве

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    Егора Крида оштрафовали на 20 тыс. рублей за несанкционированный концерт в Москве

    Москва, 1 августа. Тверской суд Москвы назначил российскому музыканту Егору Криду штраф за несанкционированный концерт в центре Москвы. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

    По ее словам, артист выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей. Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 21 июня. Тимати и Егор Крид залезли на машину, которая была припаркована на улице Большая Дмитровка. Они начали петь. Посмотреть на концерт собралась толпа, из-за которой образовалась пробка.

    Ранее Тимати также назначили штраф в 20 тысяч рублей. Как пишет РИА Новости, суд признал Егора Булаткина (Крида) виновным в совершении административного правонарушения. Он признан виновным в «организации массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка».

    Егора Крида оштрафовали на 20 тыс. рублей за несанкционированный концерт в Москве

    Автор: Алия Садыкова
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